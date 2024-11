Adiós a TONY TODD. El legendario actor de CANDYMAN ha muerto a los 69 años tras una carrera incombustible en el cine de terror y fantástico, con títulos como NIGHT OF THE LIVING DEAD, THE CROW, FINAL DESTINATION, STAR TREK, HATCHET, X-FILES o MASTERS OF HORROR. Descanse en paz. pic.twitter.com/ECYy9eq9hF