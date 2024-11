Gisella Aboumrad, conocida por su participación en la primera temporada de 'La casa de los famosos', había compartido una noticia impactante que conmovió a sus seguidores hace apenas dos días.

En una emotiva aparición en el programa 'Hoy Día', la actriz mexicana reveló que había sido diagnosticada con cáncer de riñón hace más de cinco meses. Explicó que recibió este resultado tras notar molestias en su cuerpo las cuales creía que se debían a piedras en el riñón.

Una vez que asistió a consulta para ser examinada por un médico, fue notificada de que tenía que ser operada. "El doctor dijo 'vamos a tratar de no sacar el riñón entero, vamos a tratar de sacar solo el tumor y de ahí partimos a ver qué pasa'", reveló.

Una operación exitosa

Aboumrad fue operada este jueves y hoy, a través de su cuenta de Instagram, se encargó de dar la noticia a todos sus seguidores del resultado de su cirugía: "No me hicieron biopsia, ya me retiraron el tumor entero. Efectivamente, el tumor era canceroso, era de casi seis centímetros, estaba arriba del riñón", es parte de lo que expresó en un 'live' para sus seguidores.

"Se pudo salvar mi riñón entero que esa era la duda, el dolor es muy fastidioso pero ahí vamos. Todavía no sabemos si va a ser necesario radioterapia o quimio o ninguna de las dos", confesó Gisella.

La exparticipante de 'La Isla' aprovechó para recordar el proceso por el que pasó Don Omar, al igual que a ella al cantante le retiraron un tumor con el mismo diagnóstico y no requirió ninguno de estos dos tratamientos, "a las dos semanas ya estaba brincoteando por ahí en su concierto, espero yo también poder estar brincoteando en dos semanas", comentó entres risas y alegría.

La actriz hizo una reflexión en vivo para dejarle saber a sus seguidores que deben estar atentos a su salud. "Si Dios me dio chance de pasar por esto es precisamente para dar un testimonio de que tenemos que estar al pendiente de nosotros, la medicina preventiva es super importante, para los latinos específicamente, está muy cañón", dijo.

"Mucha gente deja el cuidado preventivo para después, con el pretexto del dinero, con el pretexto de muchas cosas. Tenemos que estar al pendiente de nuestra salud porque si estamos a cargo de otras personas tenemos que estar saludables", puntualizó.