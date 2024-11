La cartelera de boxeo del próximo 15 de noviembre en el AT&T de Texas que tendrá como protagonistas al blogger Jake Paul ante el excampeón de los pesos pesados, Mike Tyson, y estará patrocinada y producida por Netflix, anunció el calendario previo de eventos a celebrarse días antes del esperado combate.

El acontecimiento, que marca el debut de Netflix en las transmisiones deportivas en vivo a través de su plataforma de streaming, promete revolucionar la forma de ver el deporte al reunir al mejor equipo calificado para la transmisión, así como también deleitar a los amantes del boxeo con una cobertura completa en los días previos al choque en el cuadrilátero.

Con un equipo conformado por la locutora deportiva británica Kate Scott, ejerciendo como anfitriona principal, junto al excampeón mundial Andre Ward como analista principal de la cabina y el play-by-play desde el ring por Mauro Ranallo, Roy Jones Jr. y Rosie Pérez, Netflix espera tener el equipo ideal para una cobertura de primer nivel.

De igual manera, Sean Wheelock, como experto en reglas y puntuación, en compañía de los reporteros Ariel Helwani y Sibley Scoles, darán color a la ceremonia.

¿Cómo y desde cuándo comenzarán los eventos que tendrá preparado Netflix para la pelea entre Jake y Mike?

El viernes 15 culminará la semana especial a propósito del Jake Paul vs. Mike Tyson, pero no solo la pelea promete robarse los focos, porque desde este mismo martes 12 de noviembre se esperan eventos en relación al duelo, con la particularidad de que todos los previos del combate serán gratuitos y abiertos al público, y las puertas se abrirán todos los días a las 6:00 p.m. (ET) para los fanáticos que estén en persona.

En primer lugar se espera que ese martes tanto Jake como Mike se presenten en The Pavilion, en el Toyota Music Factory, ubicado en Irving, Texas, donde ambos peleadores realizarán sus respectivos entrenamientos. Aquellos que no puedan ver de manera presencial el show podrán ser testigos a través del canal de YouTube de Most Valuable Promotions (MVP) o en el Instagram de la compañía.

Un día después, el miércoles, se espera la rueda de prensa que de inicio a las 7:00 p.m. (ET), contando con Jake y Mike y que también se celebrará en The Pavilion.

El encuentro con los medios y el público estará a cargo de Ariel Helwani, periodista de deportes, así como también de Wade Plemons, Amir Tyson y Tyron Woodley, que interactuarán con los presentes en el papel de coanfitriones.

La misma se transmitirá en vivo en el canal de YouTube de MVP, así como también el canal de YouTube de Netflix y Netflix Sports en YouTube.

Pero el viernes 15 no solo habrá el duelo entre Paul y Tyson, sino que además llega la esperada revancha entre Amanda Serrano y Katie Taylor, que al igual que la pelea estelar podrá ser visto en los canales de YouTube de Netflix y en la propia plataforma al contar con cualquiera de los planes de suscripción.

Esto marcará el debut de Netflix en transmisiones deportivas, en el que espera incursionar con fuerza en los próximos meses al igual que lo ha hecho otras compañías que son competencia.

¿Qué esperar de la pelea entre Jake Paul y Mike Tyson?

Sin importar los más de 30 años de diferencia que hay entre Jake (27 años) y Mike (58), se espera que exista una paridad entre los participantes y existe una gran expectativa por el duelo que tuvo que ser postergado en una ocasión por los problemas de salud de Iron Mike.

Julio iba a ser el mes para que el par saltara al cuadrilátero pero una brote de úlcera durante un vuelo detectado en Mike a semanas del evento obligó a su postergación, por recomendación de los médicos.

Sin embargo meses más tarde a los dos se les ha visto entrenar con fuerza y con ganas de hacerse con el triunfo, sobre todo porque se trata de la primera pelea profesional que asuma Mike desde su retiro en 2005, posterior al KO que sufrió ante el irlandés Kevin McBride.

Anteriormente Mike había tenido un combate de exhibición ante Roy Jones Jr. en 2020, en Los Ángeles.

Por su parte Jake, en paralelo con su vida como blogger en influencer, ha desarrollado una carrera dentro del boxeo en el que ha acumulado récord de 10 victorias y una sola derrota que sufrió ante el inglés Tommy Fury en febrero de 2023.