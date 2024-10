La estrella de Hollywood, Sydney Sweeney, está prácticamente irreconocible, ha cambiado de look total en preparación a lo que se viene dentro de poco. Sí, Sweeney hará el papel de Christy Martin. La actriz comparte nuevas fotos desde el set de rodaje.

Sweeney, más conocida por su trabajo en 'Euphoria' y 'White Lotus', publicó dos fotos en Instagram el miércoles (16 de octubre) en las que parece estar totalmente disfrazada y en pleno personaje de Martin, la influyente boxeadora que una vez obtuvo el título femenino de peso super wélter del Campeonato Mundial de Boxeo (CMB).

Además Martin se encuentra homenajeada en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo. En mayo se anunció que Sweeney encarnaría a Martin en una película biográfica sobre la vida de la boxeadora.

Sin embargo, según el pie de foto de Sweeney, sólo compartió las fotos porque unos paparazzi acampados y escondidos en los arbustos cerca del set de rodaje ya la habían fotografiado representando a Martin.

Junto al par de fotos del miércoles, Sweeney dice: "Bueno, el gato salió de la bolsa gracias a algunos paps en los arbustos así que aquí hay un poco de bts (Bye The Way, que quiere decir por cierto, en inglés) sobre mi película en la que estoy trabajando en estos momentos. Su viaje es un testimonio de resistencia, fuerza y esperanza, y me siento honrada de ponerme en su piel para compartir su poderosa historia con todos ustedes".

Sweeney termina el post prometiendo que "pronto hay más por venir". No es de extrañar, ya que aparentemente ha estado en profunda preparación para el papel.

"Hice grappling y kickboxing desde los 12 hasta los 19 años", dijo Sweeney a Deadline Hollywood a principios de este año. "Tenía muchas ganas de volver al ring, entrenar y transformar mi cuerpo. La historia de Christy no es para ser tomada a la ligera, es física y emocionalmente exigente, hay mucho peso que llevar. Pero me encanta desafiarme a mí misma".

Y añade: "Christy Martin no sólo legitimó el boxeo femenino, sino que superó los estereotipos de género y luchó contra el abuso emocional, físico y financiero. Me apasiona el mundo de la lucha; la historia de Christy arroja luz sobre su increíble ascenso a la cima al tiempo que muestra las luchas de la fama detrás de las cortinas. Me siento obligada a contar la historia de una mujer que se enfrentó a tantas adversidades y no permitió que la derrotaran".

Martin recibió renovada atención a raíz de 'Untold: Deal With the Devil', el documental de 2021 sobre la extraordinaria y fuera de lo común vida de Martin. Estuvo a punto de morir en 2010 después de que su exmarido, James Martin, la apuñalara varias veces y le disparara. Más tarde fue condenado a 25 años de cárcel.

El director australiano David Michôd ('Animal Kingdom', 'The King') dirigirá la película biográfica sobre ella, aún sin título, a partir de un guión escrito por Mirrah Foulkes ('Judy & Punch') junto con Michôd. La producción corre a cargo de las productoras Anonymous Content, Yoki, Votiv, Fifty-Fifty Films y Black Bear.