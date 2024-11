La artista dominicana Natti Natasha será la encargada de representar a los latinos en el tradicional desfile de Thanksgiving en la ciudad de Nueva York, que se celebrará en la mañana del 28 de noviembre y será visto por 30 millones de personas.

Según la lista de artistas que participarán en la parada de la tienda por departamentos Macy's, Natti forma parte de un interesante grupo que incluye a la estrella de reality TV Ariana Madix, Idina Menzel, Hip-T-Pain, el country duo Dan + Shay y el equipo New York Liberty, ganadoras del campeonato femenino de la NBA.

La agencia Associated Press, que obtuvo la lista con anticipación, también se presentarán The War and Treaty, Lea Salonga, Kylie Cantrall, The Temptations, Chlöe, Charli D'Amelio, Jimmy Fallon & The Roots, Coco Jones.

El desfile comienza a las 8.30 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, con la presentación de Alison Brie, la estrella de 'Glow' que protagoniza actualmente la serie 'Apples Never Fall' de Apple TV+.

El Desfile de Macy's

Este año, el público que se reunirá en las calles de la Gran Manzana y los millones que verán por televisión, tendrán la oportunidad de observar 17 globos gigantes de personajes famosos, 22 carrozas y 15 esculturas inflables. Además, habrá 11 bandas de marcha, 700 payasos y 10 grupos musicales.

El trabajo que hacemos, la oportunidad de influir en millones de personas y aportar un poco de alegría durante un par de horas en la mañana de Acción de Gracias, nos motiva cada día", declaró en una entrevista Will Coss, productor ejecutivo del desfile de Acción de Gracias de Macy's.

Natti Natasha con Dora

Natti es la primera artista nacida en República Dominicana en participar en uno de los momentos culturales más televisados de Estados Unidos. Tras el reciente lanzamiento de sus sencillos de bachata 'Tu Loca' y 'Escasez de Besos', producidos por Romeo Santos.

La artista acompañará a Dora la Exploradora en la carroza de Nickelodeon y Paramount llamada "Dora's Fantastical Rainforest". La cantante compartirá con el icónico personaje animado y sus mejores amigos, en una ocasión especial, el regreso de Dora al desfile tras 15 años de ausencia.