El tema de Kendrick Lamar, "Not Like Us", se ha convertido en uno de los mayores éxitos del año y tiene un admirador sorprendente: Donald Trump.

En su sitio web de redes sociales Truth Social el 10 de noviembre, Trump compartió que le encantaba la canción y la elogió como una "verdadera canción estadounidense".

Te puede interesar: América Ferrera se va de Estados Unidos tras triunfo electoral de Donald Trump

"Empezando mi día escuchando 'Not Like Us' de Kendrick Lamar. ¡Me encanta esta canción! Una verdadera canción AMERICANA. He escuchado esta canción repetidamente", comenzó en su publicación.

El presidente electo continuó contando cómo se enteró de la canción y le da crédito a su equipo por el descubrimiento.

"Escuché a mi equipo cantarla después de que gané y pensé: 'Vaya, qué gran canción'", afirmó Trump.

Te puede interesar: Vuelve y juega: Diddy solicita de nuevo la libertad bajo fianza

Aparentemente continuó diciendo que Drake también es de Canadá, ya que "Not Like Us" es parte de la disputa en curso entre Lamar y Drake.

"Es curioso que los canadienses piensen que son mejores que nosotros. ¡No lo son! Canadá se está desmoronando, y es por esta canción", concluyó.

Drake y Lamar han visto una escalada en su enemistad después de que Lamar lanzara la canción "Like That" a principios de este año como respuesta a la canción de Drake "First Person Shooter" del año pasado, donde se afirma que J. Cole, Lamar y Drake son los tres grandes de la música rap.

Desde el lanzamiento de las canciones, tanto Drake como Lamar han intercambiado golpes durante el último año: Drake lanzó "Push Ups" y "Taylor Made Freestyle", mientras que Lamar lanzó "Euphoria" y "6:16 in LA" antes de culminar. en el lanzamiento de "Not Like Us".

Te puede interesar: De la taquería al estrellato: la increíble historia de Xavi

En la pista, Lamar acusa a Drake de pedofilia y de ser un "colonizador" de la escena del rap. Desde entonces, Drake ha negado las acusaciones en 'The Heart Part 6'.

"Not Like Us" se convirtió en el más exitoso de los temas de crítica, habiendo alcanzado el puesto número 1 en la lista Billboard Hot 100 y siendo nominado a varios premios Grammy, incluidos Disco y Canción del año.