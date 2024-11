Fab Morvan, el miembro sobreviviente del dúo pop de los 80, Milli Vanilli, ha expresado recientemente su descontento por el uso de su música en la serie de Netflix "Monsters: The Lyle and Erik Menéndez story", sin haber recibido compensación alguna.

La serie, que se estrenó el 19 de septiembre de 2024, reavivó el interés en la música de Milli Vanilli, incorporando varios de sus éxitos en la banda sonora.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscal electo de Los Ángeles estaría buscando retrasar audiencia de hermanos Menéndez para analizar caso a profundidad

A través de TikTok, se han viralizado las declaraciones de Fab Morvan, ex miembro del dúo, donde asegura que al día de hoy, no recibe ninguna compensación pues no cuenta con los derechos de la música de Milli Vanilli:

"Yo no soy dueño de nada, y hacen dinero conmigo ahora mismo, muchísimo dinero. Yo no recibo ni un centavo de la música vieja. No estoy molesto, como verán, tengo una sonrisa en mi rostro porque estoy feliz, cada fin de semana estoy en el escenario, puedo mantener a mi familia, estoy viviendo la buena vida, no me puedo quejar, pero al mismo tiempo, en la vida, las cosas deben ser justas, así que vamos a tener que discutir que está pasando con mi legado siendo usado y abusado, y todo lo que está pasando a mi alrededor, porque no puedo entrar a TikTok, sin escuchar mis canciones y mi foto, pues mi imagen está siendo usada en todos lados." Aseguró.

Llegamos a este video...¡Por los comentarios!

Los comentarios contra el video no se hicieron esperar, "¡Ni siquiera era tu voz! ¡Solo eras un modelo y Milli Vanilli era falso!", "Quiero decir, me encanta Milli Vanilli, PERO... los cantantes REALES no reciben ni un centavo. Además de hacer playback y bailar, no estuvieron involucrados... ¿qué pasa con aquellos que CANTARON estas canciones... usando SUS voces?", fueron sólo algunos de los que alegan que dicha queja resulta un poco sin sentido pues ya todos conocemos que Milli Vanilli doblaban con voces de otras personas.

Pero no todos fueron en contra de Fab, "Puede que hicieran playback, pero siguen siendo la cara de la música. Cuando escuchas las canciones, piensas en Milli Vanilli. Fueron tratados injustamente y deberían recibir algunas regalías.", indicó otro usuario.

"Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story", es ambientada en la época cuando ocurrió la historia real y usan al polémico duo como banda sonora durante todo el proyecto.

Por tal motivo, en las plataformas streaming ocurrió lo impensable, un aumento significativo en las reproducciones de las canciones de Milli Vanilli. Según datos de plataformas de streaming, temas como "Girl I'm Gonna Miss You" y "Blame It on the Rain" han experimentado incrementos en sus reproducciones desde el lanzamiento de la serie.