La vida de la icónica actriz mexicana Carmelita Salinas llegará a la pantalla chica. Así lo anunciaron Onza Américas y Palomera Group, que firmaron un acuerdo de coproducción y anuncian una nueva serie sobre la fallecida actriz en la que prometen compartir sus logros, sus tristezas, su paso por la política y los últimos días en la tierra.

"Hoy anunciamos una alianza que nos ilusiona mucho. Como CEO de Palomera Group, me siento muy feliz de compartir con ustedes esta noticia que estoy segura traerá solo cosas buenas. Gracias Onza TV por su confianza, y vamos con todo", escribió Alejandra Rodríguez en Instagram.

Por su parte, el director general del canal dijo: "Estamos muy contentos de anunciar este acuerdo con una gran empresa de la región como Palomera Group. Desde Onza siempre buscamos trabajar con el mejor talento, tanto delante como detrás de las cámaras. Este acuerdo de first look en todos los proyectos audiovisuales de Palomera nos permitirá contar con personajes e historias de gran relevancia en Latinoamérica y Estados Unidos tanto en ficción como en no ficción".

Ambas compañías eligieron la historia de la eterna Carmelita gracias a su destacado paso en la actuación y el canto. La actriz Adriana Barraza será la encargada de darle vida.

Este ambicioso proyecto no solo dejará ver el talento innato de Salinas, sino que además ofrecerá datos desconocidos de la vida de la estrella de la actuación, una de las personalidades más influyentes en el mundo del espectáculo mexicano.

Vale destacar que este acuerdo importante entre ambas marcas, representa un nuevo capítulo en su trayectoria y la apuesta sobre salinas es solo el inicio de una gran alianza que hará crecer el entretenimiento en México ¡Y el mundo!

Una vida en la actuación

Carmelita falleció en 2021 a los 82 años a causa de un derrame cerebral, pero antes hizo su base sólida en la farándula latina. Debutó en el cine en 1969 con 'La vida inútil de Pito Pérez', y desde entonces se paseó por infinidades de películas y series. Gracias a su talento, también se hizo acreedora de una gran cantidad de premios como 'Mejor actriz'.

Entre las telenovelas más conocidas de Salinas, están: 'María Mercedes'; 'María la del barrio'; 'Mi Pequeña Traviesa'; 'La Vecindad'; 'Elisa', entre muchas más.

Con este proyecto, la queridísima Carmen se une a la lista de famosos que tienen su bioserie disponible para todo público. Algunos de ellos son: Juan Gabriel, Luis Miguel, Gloria Trevi, José José y próximamente veremos la del icónico Alejandro Sanz producida por Sony Music Vision para Netflix.