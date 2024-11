La artista latina Eva Longoria ha sido una voz potente y alta a favor de los demócratas y contra Donald Trump. Tanto que ante su victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, nadie dudó cuando se afirmó que tanto ella como su familia se irían del país.

Más, cuando ya lo habían anunciado otros artistas.

Sin embargo, en una conversación con la panelista latina del programa The View y su gran amiga Ana Navarro, Eva aclaró que su intención no fue nunca salir de Estados Unidos por culpa de Trump, sino que todo fue parte de compromisos laborales que la obligaron a radicarse en Europa, especialmente en España

"No me fui por el ambiente político. Me fui porque mi trabajo me llevó allí. Soy una estadounidense orgullosa. Siempre lo he sido. Orgullosa texana, orgullosa estadounidense. No quería que se pensara que me fui por Trump, de ninguna manera, o por las elecciones", aclaró Eva en el más reciente episodio del podcast 'Behind The Table'.

Eva se radicará en España es para cumplir compromisos laborales para la cadena CNN con el programa 'Searching for Spain', que continuará el trabajo que inició en 2023 con 'Searching for Mexico', por el cual también vivió en ese país, donde además conoció a su marido, el ejecutivo de televisión Pepe Bastón.

Parte de lo que se creía había sido una despedida por razones políticas de Eva se debía a su fuerte discurso contra la política de Trump, del cual se refirió como "criminal convicto", durante los mítines políticos en favor de la candidata demócrata Kamala Harris.

"La gente simplemente ha utilizado material de clickbait para crear divisiones. Me entristece mucho que todo lo que dices solo tenga como objetivo generar divisiones, cuando ahora no podemos ser así", dijo sobre los fake news de su huída consecuencia de Trump, antes de recordar que cree que su "lucha continúa" por el bien de Estados Unidos.

La decepción de Eva Longoria

Longoria también aprovechó para recordar que no es primera vez que está en contra del candidato republicano, porque en 2016 también quedó desolada con su triunfo.

"(Llegué a pensar) '¿De verdad importa mi voto? ¿Estoy realmente marcando una diferencia?' Estaba tan desconectada de lo que creo porque realmente creía en mi alma que gana la mejor persona. Y luego sucedió eso (las derrotas) y pensé: 'Oh, espera. La mejor persona no gana'", recordó, citando a cuando apoyó a Hillary Clinton y luego a Kamala Harris.

En la conversación con Navarro, Eva también recordó que su decisión de no vivir en Estados Unidos no es nueva, pues ya tiene varios años junto a su esposo y su hijo Santiago trasladándose entre México y España.

Con la aclaratoria de Eva Longoria solo queda saber si otros famosos como la exactriz de Game of Thrones, Sophie Turner, la cantante Cher o la estrella de Disney Raven-Symoné cumplirán con su palabra de abandonar Estados Unidos tras el triunfo de Donald Trump.