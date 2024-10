Kamala Harris, actual vicepresidenta de Estados Unidos, se lanzó a la carrera presidencial para las elecciones de 2024, buscando consolidar su posición en un entorno político cada vez más polarizado.

Su candidatura ha recibido un respaldo significativo de diversas figuras del mundo del entretenimiento, quienes han manifestado su apoyo a través de redes sociales, eventos de recaudación de fondos y declaraciones públicas. Entre los latinos están Jessica Alba, Demi Lovato, Eva Longoria, Anthony Ramos, Liza Colón-Zayas y muchísimos más.

Aquí te compartimos la extensa lista:

Taylor Swift

Ha sido una de las voces más prominentes en el apoyo a Kamala Harris. Tras el debate presidencial de septiembre, Swift publicó un mensaje en Instagram donde calificó a Harris como una "líder talentosa y de mano firme".

Su influencia es considerable, dado que cuenta con más de 283 millones de seguidores en Instagram. Este respaldo tuvo un impacto inmediato en el registro de votantes, generando una oleada de visitas al sitio web correspondiente.

Billie Eilish y Finneas

La cantante y su hermano también han manifestado su apoyo a Harris. A través de un video en redes sociales, Eilish destacó su compromiso con la "protección de la libertad reproductiva y del planeta", instando a sus seguidores a votar.

Jon Bon Jovi

El rockero de Nueva Jersey sacó esta semanacon The War And Treaty, 'The People's House'una nueva canción inspirada en el mensaje de unidad nacional que promueve la candidata demócrata. El tema salió con un video en blanco y negro grabado el mismo día que Bon Jovi evitó que una mujer se lanzara del puente donde estaban grabando.

John Legend y Chrissy Teigen

Los famosos esposos han sido vocales en su apoyo a Harris. Legend agradeció públicamente al presidente Biden por "hacerse a un lado por el bien del país" y reafirmó su compromiso con la candidatura de Harris, enfatizando la necesidad de derrotar lo que él describe como el "proyecto autoritario" del expresidente Trump.

Bruce Springsteen

Se unió al coro de celebridades que apoyan a Harris, describiendo a Trump como "el candidato más peligroso que he conocido en mi vida". En un video compartido en redes sociales, Springsteen expresó su confianza en que Harris y su compañero de fórmula Tim Walz pueden ofrecer una visión inclusiva para Estados Unidos.

George Clooney

El actor también ha respaldado a Harris, elogiando la decisión de Biden de cederle el paso a ella. Clooney destacó que esta decisión es crucial para "salvar la democracia" y continuar con el legado del actual presidente.

Ariana Grande

Ha sido una de las voces más activas en el respaldo a Kamala Harris. La cantante, conocida por su influencia en las redes sociales, utilizó su plataforma para alentar a sus seguidores a registrarse para votar. En varias publicaciones, Grande compartió imágenes de Harris junto con mensajes que enfatizaban la importancia del voto, especialmente entre los jóvenes.

LeBron James

Considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, también ha mostrado un fuerte respaldo a Kamala Harris. A través de sus plataformas sociales y eventos comunitarios, Lebron ha enfatizado la importancia del voto y ha instado a sus seguidores a elegir candidatos que se alineen con valores progresistas. Su apoyo es especialmente relevante dado su estatus como ícono cultural y líder comunitario.

Beyoncé

Ha dado un paso significativo al permitir que su canción 'Freedom' sea utilizada en la campaña de Kamala Harris. Aunque no ha hecho un respaldo oficial explícito, el hecho de que la superestrella haya autorizado el uso de su música es un indicativo claro de apoyo.

La madre de Beyoncé, Tina Knowles, también ha expresado su apoyo públicamente en redes sociales, destacando la "nueva energía" que representa Harris.

Cardi B

Es una ferviente defensora de Kamala Harris y ha utilizado sus plataformas para expresar su apoyo. En varias ocasiones, la rapera ha hablado sobre la importancia del voto y ha instado a sus seguidores a participar activamente en el proceso electoral.

Cardi B ha destacado temas como los derechos reproductivos y la justicia social, alineándose con las prioridades de la campaña de Harris.

Demi Lovato

También ha manifestado su respaldo a Kamala Harris, enfatizando la importancia de elegir líderes que aboguen por los derechos humanos y la igualdad. Su compromiso con temas como la salud mental y los derechos LGBTQ+ complementa la plataforma de Harris y resuena con muchos votantes jóvenes.

Charli XCX

La cantante ha expresado su apoyo a Kamala Harris en redes sociales, donde ha compartido contenido relacionado con la campaña y ha alentado a sus seguidores a registrarse para votar.

Su enfoque en conectar con una audiencia más joven es crucial en un ciclo electoral donde el voto juvenil puede ser determinante.

kamala IS brat — Charli (@charli_xcx) July 22, 2024

Eva Longoria

Ha sido una defensora activa de Kamala Harris desde el inicio de su carrera política. Durante la Convención Nacional Demócrata, Longoria habló sobre la importancia de elegir a una mujer como presidenta y destacó el impacto positivo que tendría una administración liderada por Harris. Su trabajo en temas relacionados con los derechos de las mujeres y la comunidad latina refuerza el mensaje inclusivo que Harris busca transmitir.

Oprah Winfrey

Es otra figura icónica cuyo apoyo podría ser crucial para Kamala Harris. Oprah ha sido históricamente una defensora del Partido Demócrata y ha utilizado su plataforma para fomentar el voto entre las mujeres y las comunidades marginadas. Su influencia mediática puede atraer a un amplio espectro de votantes.

Viola Davis

Ha destacado el liderazgo y compromiso de Harris con los derechos civiles. Davis ha utilizado sus plataformas para hablar sobre temas importantes como la desigualdad racial y la necesidad de representación en posiciones políticas elevadas. Su voz poderosa puede resonar especialmente entre votantes afroamericanos e inspirar un mayor compromiso cívico.

P!nk

La cantante es conocida por sus posturas políticas firmes y no ha dudado en expresar su apoyo a Kamala Harris. A través de sus redes sociales, P!nk ha hablado sobre temas como los derechos reproductivos y el cambio climático, alineándose estrechamente con las prioridades políticas de Harris.

Esta lista es aún más larga, pues entre otros famosos que han expresado su apoyo para con Kamala Harris, se destacan: Carol King, Chappel Roan, Barbra Streisand, Mark Hamill, Foo Fighters, Kesha, Lil Jon, Megan Thee Stallion, Jamie Lee Curtis, Octavia Spencer, Sally Field, Nick Offerman, Ben Stiller, Joseph Gordon-Levitt, Jeff Bridges, Sigourney Weaver y Mark Ruffalo.

El respaldo masivo de estas celebridades no solo aporta visibilidad a la campaña de Kamala Harris sino que también ayuda a movilizar a votantes jóvenes e influir en la opinión pública.