Luego de que La India y Marc Anthony protagonizaran uno de los momentos más icónicos de los Latin Grammy 2024, al interpretar su éxito 'Vivir lo nuestro' luego de más de 30 años de estar distanciados, La India se abrió a sus fanáticos y contó todo sobre este esperado reencuentro.

Linda Bell Viera, quien es conocida en el mundo artístico como 'La India' o 'La princesa de la salsa', se mostró bastante conmovida en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde se inspiró para narrar a detalle cómo fue que surgió este encuentro con Marc Anthony, luego de más de 29 años de estar enemistados.

¿Por qué se enemistaron?

Para 1994, Marc y Linda vivieron la fama de primera mano tras el lanzamiento de 'Vivir lo nuestro', canción escrita por Rudy Pérez y producida por Sergio George y que, en las voces de ambos puertorriqueños lograron apoderarse de las carteleras musicales en muchos países gracias a su profunda letra y la química vocal de ambos.

Fue al parecer esa misma fama la que los distanció, en las propias palabras de La India: "Les puedo decir que sufrimos mucho, siempre fuimos hermanos, todos los rumores feos que decían de él y de mí, todas las mentiras hicieron que estuviéramos distanciados para la salvación de él y para mí", expresó en el video para dar contexto de lo sucedido en aquella época.

¿Cómo surgió el reencuentro?

La India comenta en su video que fue Sergio quien la llamó con Marc en la otra línea, "No me esperaba que fuera el flaco en la otra línea, y que él personalmente me quisiera a mí, eso me hizo llorar, me llenó de emociones, lloré con una santa perra, lloré mi gente como no se imaginan. La alegría que yo sentí por dentro, siempre lo admiré porque siempre lo quise y siempre supe que él iba a ser grande", dijo conteniendo las lágrimas.

Después de eso, La India se tomó un momento para decirle unas palabras de admiración a Marc y a sus fanáticos por el apoyo, "Él es grande y hay que darle las gracias por existir, porque sólo con él se pudo dar ese encuentro entre los dos sabes, esta es una canción que vivirá en el corazón de los fans ustedes, que por ustedes la hicieron tan grande hicieron que que viva para siempre", expresó bastante emocionada.

La India confesó en el mismo video, que se encontraba disfrutando en Amsterdam de la tranquilidad y la paz que ha sentido luego de la emotiva presentación. "Me siento en paz sabes, finalmente siento que pasé esa página de angustia, de dolor, de desilusión porque al poder verlo, al poder abrazarlo, era como si nunca dejamos de hablar sabes, fue algo tan bello, yo lo comparto con ustedes que viva siempre Marc Anthony", confesó.

¿Qué viene para el futuro de La India?

Anunció que está trabajando en un nuevo proyecto musical de la mano de una importante figura de la salsa, y que lo podremos disfrutar para el próximo año. "Tengo sorpresas mi gente bella. Voy a colaborar con otro gran gigante de la salsa que me va a producir, el nuevo año vienen canciones preciosas para el karaoke, para el mundo. Van a escuchar nueva música de La India y me siento tan feliz con eso que lo comparto con ustedes" agregó.