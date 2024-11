Buscar a una figura tan icónica e inolvidable como Celia Cruz para la música latina es tarea casi imposible. Su trayectoria de más de 50 años marcó una pauta que difícilmente será replicada en años venideros. Pero dentro de todo lo que rodeó en vida a la cubana hay una historia poco conocida que enmarcó su carrera entera: la anécdota de como su ¡Azúuuuucar! se convirtió en el grito de guerra que la acompañó hasta su muerte.

La cuenta homenaje de Celia Cruz en Instagram, que se dedica a recopilar los grandes momentos de la artistas, rescató la historia del origen del ¡Azúcar! que corresponde a una entrevista en el programa colombiano 'Yo, José Gabriel' durante 1998 al que acudió junto a su esposo Pedro Knight.

Acostumbrada a que le preguntaran de dónde había nacido la palabra, Celia se animó a contar la historia que pareciera haber sido sacada de un guion de película.

Todo correspondió a una visita de un restaurante cubano en Miami y el encuentro con un mesonero el cuál le preguntó si deseaba azúcar para su café... pero en la anécdota de Celia todo se lee mejor.

"Yo estaba en Miami en un restaurante cubano, por supuesto, comiendo. Cuando termino de comer, el camarero me pregunta si quiero café... ¡Pues claro que todos los negros tomamos café!. Entonces me dice: 'Cómo lo quieres, ¿con azúcar o sin azúcar?'. 'Chico mira: Tu eres cubano. Tú sabes bien lo fuerte que es el café de nosotros. ¿Cómo me vas a preguntar si con azúcar o sin azúcar? ¡Con azúuuuucar, chico!", dijo al respecto.

Al momento de recordar la anécdota el público en vivo pensaba que ese era el fin de la historia, pero al final tenía una continuación más curiosa a la interacción que Celia y el mesonero mantuvieron.

"Esa noche yo estaba trabajando en Montmartre, un cabaret de Miami que ya no existe. Yo tengo que hacer un espectáculo solita de hora u hora y media, y a cierto tiempo paro y empiezo a hablar con el público para que la orquesta descanse y ese, el del café, fue el cuento del día. Y ya todos los días: '¡Celia Cruz, el cuento del azúcar, Celia Cruz, el cuento del azúcar!'. Hasta que un día me cansé y dije 'hoy no hago más cuento'. Los camerinos quedaban arriba y entonces cuando me anunciaron bajé las escaleras gritando '¡Azúcar!'. La gente empezó a aplaudir mucho y hasta hoy", añadió.

Y pareciera que el ¡Azúcar! cuajó en el café, porque se convirtió en la principal identidad de Celia, siendo su carta de presentación durante conciertos, entrevistas y giras por el mundo, incluso si el idioma nativo donde iba no era el español.

"Es como mi grito de batalla... De tanto gritar '¡Azúcar!' el pobre Pedro (su esposo) se me ha puesto diabético, imagínate", cerró la historia con la sonrisa que siempre la caracterizó.

El legado que dejó Celia Cruz para la música fue invaluable, llegando a grabar más de 70 álbumes de estudio y convirtiéndose en la única mujer de la historia en ser parte de la FANIA All-Stars, pero su historia no solo estuvo atada a las melodías.

También fue reconocida con tres Doctorados Honoris Causa (YALE, Florida Internacional y la Universidad de Miami), dijo presente en películas famosas como 'Los Reyes del Mambo' (1992) y 'La Familia Pérez' (1995) y para agosto de 2024, a más de 20 años de su muerte, se convirtió en la primera mujer afrolatina en ser parte de una moneda de Estados Unidos, siendo acuñada por la Casa de la Moneda para el níquel de 25 centavos.