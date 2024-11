Madonna se ha sincerado recientemente sobre los retos a los que se ha enfrentado en el desarrollo de su esperada película biográfica. En una sincera publicación de Instagram, la artista reveló su lucha con "productores y agentes" que la presionaron para que redujera el alcance de su ambicioso proyecto cinematográfico.

La película, que llevaba más de cuatro años en preparación, iba a ser protagonizadapor Julia Garner y relataría el ascenso de Madonna desde sus primeros días en Nueva York hasta el estrellato mundial a finales de los años 80 y la década de los 90.

La leyenda del pop, de 66 años, explicó que el proceso de creación de la película se había topado con resistencia. "Me pasé días escuchando a productores y agentes decirme por qué no podía hacer mi película", explicó. El proyecto ya había contado con la colaboración de la guionista Diablo Cody, ganadora de un Oscar, y las posteriores revisiones de Erin Cressida Wilson, antes de ser interrumpido en 2023 cuando Madonna se centró en su gira Celebration. El rechazo se enfocó en la exigencia de "reducir la escala, pensar mas pequeño", algo que Madonna consideró incompatible con su visión del proyecto.

Al reflexionar sobre estos obstáculos, la icónica Reina del Pop expresó una mezcla de frustración y determinación.

"Me di cuenta de que todo en mi vida será puesto a prueba", escribió. "No hay paseos fáciles para mí. Supongo que debería estar agradecida... Me obliga a pensar con originalidad. No he tenido una vida normal. No puedo hacer esto de la manera normal". Inspirándose en sus colaboradores y amigos, Madonna reveló que el rechazo no hizo sino reforzar su decisión de crear algo audaz y sin miedo.

Madonna terminó su post con una pregunta que invitaba a la reflexión de sus fans, insinuando posibles nuevos rumbos para el proyecto. "¿Debería convertir la historia de mi vida en una serie o en un largometraje? Piensen antes de responder!", escribió, haciendo hincapié en su compromiso de contar su historia de una manera que capte toda su complejidad e impacto.

A principios de este año, la cantante de 'Like a Virgin' insinuó el progreso de la película biográfica al compartir una foto de un guión titulado 'Who's That Girl', un posible guiño a su comedia de 1987 y al exitoso single de su banda sonora.