Las separaciones son cosas de toda la vida, pero que el otro se entere de lo que está pasando en las redes sociales parece ser una nueva y muy dolorosa tendencia entre los famosos. Más allá de quién tome la decisión, ese sistema deja muchos corazones rotos.

Al estilo de Christian Nodal y Peso Pluma, pero sin una infidelidad en evidencia, Nick Hernández decidió que era mejor que la presentadora venezolana Carolina Sandoval se enterara de lo que estaba pasando en la pantalla de su celular.

Cazzu y Nicki Nicole podrían darle más de un consejo.

El pasado 18 de noviembre, el contador interpuso una demanda de divorcio contra su esposa en el condado de Broward, sin avisarle por adelantado. Ella, lejos de envenenarse, a pesar de que su apodo es justamente 'La Venenosa', se tomó la pastilla de la calma, se relajó y habló de la situación sin maltratar al padre de su hija menor, Amalia Victoria.

Como era de esperarse, la presentadora utilizó su casa Univision y el programa ¡Siéntese quién pueda! Donde se desempeña como panelista, para revelar detalles de su separación y más.

El divorcio de Carolina Sandoval contado por ella

"Esto es tal vez lo más difícil que me ha tocado comunicar en estos momentos. Quiero primero que nada darles las gracias a mis amigos del programa, en '¡Siéntese quién pueda!' Me han comprobado que al saber, incluso esto mucho antes de que saliera a la luz pública, de ninguna manera salió antes del día que tenía que salir. En efecto, ya deben haber escuchado que quién fue mi esposo, quien sigue siendo mi esposo desde hace ya casi 10 años, interpuso una demanda de divorcio que veníamos, yo creo que tal vez preparando de una forma emocional, espiritual, ambas partes", comenzó diciendo.

Posteriormente, aclaró lo que era una gran duda para los espectadores: sí se quería divorciar, pero la demanda le tomó por sorpresa.

"Me enteré al aterrizar en Madrid por los medios de comunicación; no tenía ni la más mínima idea de que la demanda estaba interpuesta. A mi equipo de abogadas con quien tengo conversando un año, también le sorprendió mucho esto porque ya se habían puesto en contacto con mi actual esposo… Seguimos compartiendo la misma casa, más no existe una comunicación efectiva. Soy de las que piensa que en este momento es mejor un buen divorcio que un mal matrimonio", comunicó.

Para Carolina es de suma importancia llevar la fiesta en paz, pues sí, aunque lo duden por su eufórica forma de ser, ella quiere estar en paz.

"Quiero que esto sea de una manera pacífica, sin en el pasado no me han visto hablando mal de ninguno de los padres de mis hijas, no va a ser ahora. Yo voy a tratar de sacar mi mejor versión, a pesar de que hay cosas que aclarar... Les confirmo que voy a seguir siendo una gran proveedora de mi hogar, una mujer que trabaja fuerte... Soy una gran líder de hogar y eso no va a cambiar", añadió.

Por último, Sandoval pidió respeto para la situación que vive, sobre todo por sus hijas.

"Ojalá que mi nombre y el de mi familia se respete... Yo estoy viendo, tranquila, recobrando la paz. Yo soy muy alegre", concluyó.