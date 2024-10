El caso de P. Diddy ha abierto una caja de pandora lleno de secretos que no solo involucran al famoso productor musical y rapero. Entre los muchos nombre que han sido mencionados alrededor de todo este embrollo, está el de Jennifer López, la cantante que mantuvo una relación con el mismísimo Diddy.

Las cosas para la cantante han dado un giro inesperado cuando su exesposo, Ojani Noa, ha salido a dar unas explosivas declaraciones sobre su matrimonio y la relación de López con el rapero. Todo ocurrió durante el programa 'Despierta América', donde se contactaron con el modelo y entrenador personal cubano.

Durante la conversación, Ojani reveló algunos detalles que han estado en discusión desde que se hizo público el caso de Sean Diddy Combs. De acuerdo con el primer esposo de la Diva del Bronx, la cantante sí habría asistido a las fiestas del rapero, eventos a los que él nunca la acompañó.

Sin embargo, esto no fue lo que más sorprendió de lo dicho por el modelo. La verdadera sorpresa se dio cuando Ojani aseguró que JLo le fue infiel con Combs mientras ella empezaba su carrera como cantante luego de grabar la película 'Selena'. De acuerdo con lo relatado por Noa, tras las grabaciones de la película, López le comentó su deseo por incursionar a la música, hecho que el alentó.

Cuando JLo firmó contrato con Sony, el rapero se encontraba presente ya que sería el productor de algunas de las canciones de la actriz. Ojani declara que a partir de ese momento empezaron los engaños y las mentiras que terminarían deteriorando la relación.

Es así como el modelo de 50 años asegura que "Parte de ese divorcio fue por Puffy". De igual forma, Ojani no desperdició la oportunidad de ventilar los distintos embrollos legales que ha tenido con su exesposa, los cuales han llegado hasta los tribunales.

Noa comentó al programa de televisión que en 2009 se encontraba trabajando en un documental donde hablaría sobre cómo fue su matrimonio con la artista. De acuerdo con él, haría uso de imágenes propias como videos donde se mostraba a la pareja en la cotidianidad, así como clips de su boda.

Según lo relatado por Ojani, Jennifer y su equipo lo demandaron alegando que las imágenes que harían parte de su proyecto se trataban de videos íntimos de la pareja. Sin embargo, el modelo asegura que ese no fue el caso, además de agregar que sí existen videos sexuales de la cantante, pero que no son con él.

"Me tomó cinco años defendiéndome, aclarando que los videos que yo tenía, que ella sabe claramente que no eran sexuales, eran videos de cuando nosotros fuimos a Cuba, del matrimonio. Me tomó cinco años fajándome en la corte, aclarando mi inocencia. Sí existen videos sexuales, no conmigo, pero con diferentes personas", expuso el primer esposo de JLo.

Asimismo, Ojani añadió que durante años, la Diva del Bronx se ha encargado de sabotear su carrera, contactando a distintas agencias y canales para que no le den trabajo al cubano.

"¿Qué fue lo que yo te hice a ti que me has llevado a la corte, que me has acusado, has mentido, has creado cosas falsas de mí y has llamado a diferentes compañías de trabajo para que me boten y has llamado a diferentes networks de televisión para que no me den trabajo. ¿Por qué, si yo a ti no te he hecho nada?", cuestionó Noa.