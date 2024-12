Una de las ausencias más notadas en la boda de la actriz mexicana Sofía Castro y el empresario hotelero Pablo Bernot fue la del cantante Cristian Castro, quien no solo estaba en la lista de invitados, sino que figuraba como el intérprete del Ave María, la canción con la que las novias tradicionalmente entran a la iglesia.

Aun así, la familia Castro sí estuvo representada.

En entrevistas antes del fin de semana nupcial, que tuvo lugar en la ciudad turística de San Miguel de Allende, el intérprete confirmó su presencia en el matrimonio de su prima. Sin embargo, algo a última hora lo hizo cambiar de opinión.

La explicación de lo que pasó vino cortesía de la comentarista de temas del espectáculo Paty Chapoy, líder del programa 'Ventaneando' de TV Azteca, quien aseguró que Cristian rechazó la invitación a última hora en solidaridad con su mamá, la icónica Verónica Castro.

"No fue invitada la señora Verónica Castro", afirmó Chapoy en la emisión de este martes 3 de diciembre. La legendaria artista mexicana es hermana del padre de Sofía, el reconocido productor de televisión José Alberto 'El Güero' Castro.

Una familia que era unida

Según siguió relatando la periodista de entretenimiento, Verónica tuvo una relación cercana con sus sobrinas Sofía, Fernanda y Regina, "sobre todo con la chiquita que buscaba mucho a Verónica cuando la mamá (Angélica Rivera) trabajaba mucho en sus novelas (...) Es una pena por todo lo que representó Verónica como tía para las muchachas. Tengo entendido que invitaron a Cristian para que cantara, pero creo que no quiso y estuvo muy bien desde mi punto de vista apoyando a su mamá".

El alejamiento entre Verónica Castro y sus sobrinas después de la separación de su hermano de Rivera.

Cuando se produjo la ruptura matrimonial, hubo un escándalo que hizo dudar de si se habían casado realmente por la iglesia o no, lo que habría molestado mucho a Verónica, quien nunca dejó de estar 100% al lado de su hermano.

"Después de mi divorcio civil, pedí la anulación de mi matrimonio por la Iglesia y hasta entonces me enteré de que la Iglesia no puede hacer válido el supuesto matrimonio de la iglesia de Fátima porque no se corrieron amonestaciones, en la ceremonia del 2 de diciembre no hubo anillo, no hubo lazo y, por si fuera poco, el padre de la iglesia de Fátima que firmó el acta no tenía permiso para celebrar el sacramento", explicó Rivera en su momento.

Rivera buscaba la anulación para poder casarse por la iglesia con su ahora exmarido Enrique Peña Nieto, quien eventualmente sería presidente de México y ella primera dama. Está de más decir que lo consiguió.

La ira de Verónica Castro

"A lo mejor todo se arregla con dinero. Qué bueno que a todos les vaya bien, que todos resuelvan sus problemas, que todo el mundo sea feliz, pero vamos a ser claros: ahora resulta que somos una bola de idiotas los que estuvimos aquel día en ¿qué? ¿en una función de payasos o de circo?", dijo Verónica al ser cuestionada sobre la noticia de la anulación.

Posteriormente, en una entrevista con el diario mexicano Excelsior la artista siguió cuestionando a su ex cuñada.

"Espero que nos vaya bien a todo el mundo. No hay un contacto (con Angélica y sus sobrinas Sofía, Fernanda y Regina) porque definitivamente fue agresiva desde el momento en que empezó una relación con el señor Peña Nieto, quien conmigo fue muy correcto, lo conocí en la boda de Vicente Fernández Jr, pero ella no fue tan correcta, empezó a hablar mal de mi hermano y ni a él ni a mi familia me la tocan. Me habló por teléfono como para amedrentarme y sinceramente no lo iba aceptar y va pa'tras, con la pena, con mi familia no se pueden meter", afirmó.

Las cosas solo se pusieron peor con los años y en consecuencia, es posible que Chapoy tenga razón y la tía Vero no haya sido invitada a la boda de su sobrina mayor.

Quién acompañó al Güero Castro fue su sobrino Mich Castro, el hijo menor de Verónica. El empresario y productor fue descubierto por las cámaras a su entrada a la fiesta. Cuando le preguntaron por su madre y hermano, lo que contestó es que "no siempre toda la familia puede asistir a estas cosas", alegando compromisos de trabajo y viajes.

Su presencia da a entender que la decisión fue de Cristian, no una presión de Verónica, pues Mich es muy cercano a su madre y no habría ido contra un pedido de ella. A esto se suma el que Cristian recién se ha reconciliado con su mamá, después de varios encontronazos recientes, parte de una relación complicada a lo largo de los años.