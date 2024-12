Aislinn Derbez, la talentosa actriz y empresaria, se ha convertido en tía por segunda vez este año. Además de Tessa, la hija de su hermanito José Eduardo Derbez, la cigüeña ha visitado a su familia por segunda vez.

Y es que el 18 de noviembre nació Thiago, el primer hijo de Mich Aguilera, su hermana menor por parte de su mamá Gabriela Michel. La feliz tía esperó unos días para contar la noticia y enseñar al muñequito que llegó llenar a su familia de aun más amor.

Aislinn, quien ya es madre de la adorable Kailani, no pudo contener su emoción al compartir en sus redes sociales las primeras imágenes con su nuevo sobrino. En las fotos, podemos ver a la actriz sosteniendo al pequeño Thiago, demostrando que su instinto maternal está más vivo que nunca.

Una super hermana

Lo que hace esta noticia aún más especial es el papel que jugó Aislinn durante el parto. Según Mich, su hermana mayor fue un pilar fundamental durante todo el proceso. "Shock de que cada segundo alguien del dream team de: ginecólogos, anestesiólogo, mi doula, mi hermana @aislinnderbez o el papá de mi bebé @sergicg94 me sostuvieron en cada contracción, me dieron la mano, me explicaron todo a detalle, me echaron porras y no me dejaron salirme de un lugar feliz mental donde el miedo ni siquiera cabía", compartió la nueva mamá.

Este nuevo integrante de la familia de Ais llega apenas unos meses después que José Eduardo y Paola Dalay se convirtieran en papás. Aislinn ha demostrado estar encantada con su papel de tía, compartiendo su amor y emoción por estos nuevos miembros de la familia.

Para Aislinn, el 2024 ha sido un año lleno de alegrías y nuevas experiencias. Además de sus proyectos profesionales, la actriz ha tenido la dicha de dar la bienvenida a dos nuevos sobrinos.

La llegada de Thiago no solo ha traído felicidad a Mich y su esposo Sergi Carrasco, sino que le ha permitido a Aislinn demostrar que es una tía amorosa y presente, algo que seguramente aprendió de su propia experiencia como madre.

Sin duda, el 2024 quedará en la memoria de Aislinn como un año lleno de bendiciones y nuevos comienzos. Y nosotros no podemos esperar para ver más momentos tiernos entre la actriz y sus adorables sobrinos.

¿Quién es Mich Aguilera?

Esta joven actriz de doblaje y locutora es la hermana menor de Aislinn Derbez. Aunque no es tan conocida en el mundo del espectáculo como su famosa hermana, Mich ha logrado hacerse un nombre en la industria del doblaje.