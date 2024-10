En su nueva serie 'Y llegaron de noche', Eugenio Derbez interpreta al actor español Carlos Villarías, quien fue contratado, muy a su pesar, para interpretar a 'Drácula', en la versión mexicana del filme protagonizado por Bela Lugosi.

La historia de como esa película estuvo perdida por 70 años es casi tan interesante como la locura que fue filmarla, y eso es lo que cuenta 'Y llegaron de noche'. Según explicó el propio Derbez a ENSTARZ ¡Latino!: "yo mismo no podía creer lo que pasó cuando me lo contaron. La hicieron en la oscuridad, usando lo mismo que los 'gringos' usaban de día y con la mitad del presupuesto ".

Para Derbez el proyecto es triplemente emocionante. Para comenzar es su retorno a la televisión en español después de años haciendo cine. Luego no solo protagoniza la serie, sino que la produjo y la dirigió. Como si eso fuera poco, calza perfectamente en la misión que se autoimpuso cuando decidió dejar su cómoda vida de artista megareconocido en México y abrirse camino en Hollywood, con más de 50 años. Su meta siempre fue, demostrar que los latinos sabemos hacer las cosas bien.

"¡Y en este caso, todos los críticos decían que la película mexicana quedó mejor!", subrayó. Pero no fue la única cosa que le inspiró a hacer 'Y Llegaron de Noche', aunque sin duda era esencial. Derbez le propuso la idea a Vix, la plataforma de streaming de TelevisaUnivisiony no solo le dijeron que sí, sino que le dieron prácticamente carta blanca y un presupuesto grande.

"Yo no lo podía creer", confesó Derbez, pero ni corto ni perezoso se lanzó a buscar a los mejores guionistas, productores y editores que pudo encontrar (una fusión de estadounidenses y mexicanos) y a contratar a su elenco ideal. Como mancuerna femenina tiene a la comediante mexicana Sofía Niño de Rivera y Yare Santana. Diana Bovio, Yany Prado y Manuel 'Flaco' Ibañez también forman parte del reparto, pero la cereza del pastel es Jason Alexander (George en 'Seinfeld'), quien no solo tiene el papel que impulsa toda la historia, sino que aparece en el primer cuadro. Es suficiente para intrigar y hacer que la audiencia se dé cuenta de que está ante una producción de altísimo nivel.

Te puede interesar: El retiro de Rafael Nadal nos recuerda al día que se enamoró de Shakira

"Es una historia muy, muy simpática porque fue complicado. Pero ya que lo conseguimos, cuando finalmente dijo Si viene la huelga del SAG (del sindicato de actores de Estados Unidos)... Íbamos aguantando y aguantando y aguantando. Y llegó un momento en que dijimos ya vamos a terminar de filmar y no termina la huelga. Y entonces tuvimos que tomar una decisión de qué hacemos. Ya ni modo, lo dejamos ir. Dijimos No, no, no, no. ¿Cómo lo vamos a hacer? Guardamos todo el set de su oficina en storage y lo esperamos hasta que terminara. Y fue cinco meses después de que terminamos de filmar. Regresamos otra vez. Volvimos a montar todos los escenarios de él y volvimos a filmar para tenerlo en la serie", recordó Derbez. Les salió "carísimo", pero lo lograron.

Un personaje como pocos

No fue el único gran logro de 'Y Llegaron de Noche'. Derbez, uno de los mexicanos más chilagos que ha existido en la farándula latina, se transformó en un español. "Fue dificil porque hay que saberse muy bien la gramática para saber donde meter las cs y las eses", indicó.

"Pero me encantaba porque lo que hacía el acento me hace sentir como más prepotente. Y este hombre que es un ególatra, que todo cree que que él es el mejor actor del mundo", dijo

Lo logró muy bien, pero si él se queda en el acento durante la entrevista, en la serie este cineasta mexicano mostró que la casta de actor que le viene desde el vientre de su madre. Su interpretación de Villarías funciona a todos los niveles, muestra su talento actoral, su depresión con la edad, la forma en la que el histrionismo ha permeado todos los aspectos de su vida.

Es dramático, exagerado y tierno. Da rabia, da risa. Es un personaje que el mismo Derbez admite que si viviera hoy no solo habría sido parte de las ahora famosas fiestas de Sean 'Diddy' Combs. "No solo habría ido, se las habría organizado", admitió entre risas.

Su caracterización de un actor español en 1931 es perfecta y más perfecto aun su logro como director.

Derbez logró navegar las turbulentas aguas biculturales de una forma magistral, que ya bien tendrían en estudiarle los que quieren organizar la situación en la frontera. La cultura anglo brilla cuando debe, en diálogos eficientes y puestas en escena al servicio de la historia. La latina está en el corazón, el humor y el orgullo de 'Y llegaron de noche'.

Los primeros capítulos de la serie ya se pueden ver por Vix y si quieren ver la entrevista completa acá está. Derbez también habló un poco de su otra serie 'En Casa con Los Derbez', las canas y más.