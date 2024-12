Jay-Z, el icónico rapero y empresario, se encuentra en el centro de un escándalo tras ser acusado de violar a una menor de 13 años en el año 2000, junto a Sean 'Diddy' Combs.

La denuncia, presentada por un abogado llamado Tony Buzbee, ha generado un revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación, especialmente debido a la gravedad de las acusaciones y la fama de los involucrados.

En su defensa, Jay-Z ha emitido un comunicado contundente a través de su empresa Roc Nation, donde rechaza las acusaciones y las califica como un intento de extorsión.

Comunicado completo

"Mi abogado recibió un intento de chantaje, llamado carta de demanda, de un 'abogado' llamado Tony Buzbee. Lo que había calculado era que la naturaleza de estas acusaciones y el escrutinio público me haría querer llegar a un acuerdo. ¡No, señor! Tuvo el efecto contrario. Me hizo querer exponerte por el fraude que eres de una manera MUY pública. ¡Así que no, no te daré UN CENTAVO ROJO!

¡Estas acusaciones son de naturaleza tan atroz que te ruego que presentes una denuncia penal, no una civil! Quien cometa tal delito contra un menor debería ser encerrado, ¿no estás de acuerdo? Estas presuntas víctimas merecerían justicia real si ese fuera el caso.

¡Este abogado, sobre el que he investigado un poco, parece tener un patrón de este tipo de teatralidad! No tengo ni idea de cómo ha llegado a ser un ser humano tan deplorable, Sr. Buzbee, pero le prometo que he visto su tipo muchas veces. Estoy más que preparado para lidiar con tu tipo. ¡¿Afirmas ser un marine?! Los marines son conocidos por su valor; no tienes honor ni dignidad.

Mi único desamor es por mi familia. Mi esposa y yo tendremos que sentar a nuestros hijos, uno de los cuales está en la edad en la que sus amigos seguramente verán la prensa y harán preguntas sobre la naturaleza de estas afirmaciones y explicarán la crueldad y la codicia de la gente. Lloro otra pérdida de inocencia. Los niños no deberían tener que soportar esto a una edad temprana. Es injusto tener que tratar de entender los grados inexplicables de malicia destinados a destruir a las familias y al espíritu humano.

Mi corazón y apoyo están para las verdaderas víctimas del mundo, que tienen que ver cómo su historia de vida está vestida disfrazada para la rentabilidad por este cazador de ambulancias con un traje barato.

Has cometido un terrible error de juicio pensando que todas las 'celebridades' son iguales. No soy de tu mundo. Soy un joven que lo hizo del proyecto de Brooklyn. No jugamos a este tipo de juegos.

Tenemos códigos y honores muy estrictos. Protegemos a los niños; parece que explotas a las personas para beneficio personal.

Solo tu red de teóricos de la conspiración creerá las afirmaciones idiotas que has hecho contra mí; si no fuera por la seriedad que rodea el daño a los niños, serían ridículas.

Estoy deseando mostrarte lo diferente que soy".

La demanda, que originalmente solo incluía a Diddy como acusado, ha sido ampliada para incluir a Jay-Z, lo que ha llevado a una serie de reacciones tanto del público como de los medios.