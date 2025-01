Los Golden Globes de 2025 están a la vuelta de la esquina y prometen ser un evento lleno de sorpresas y récords potenciales.

Con la ceremonia programada para el 5 de enero, el Hotel Beverly Hilton se prepara para recibir a las estrellas más brillantes del cine y la televisión.

Este año, 'Emilia Pérez' se destaca con un total de 10 nominaciones, convirtiéndose en la gran favorita para arrasar en la gala y tener la posibilidad de llevarse hasta ocho estatuillas, lo que sería un hito impresionante. Además, 'The Brutalist', que también cuenta con siete nominaciones, está en la carrera

La película 'Emilia Pérez' no solo busca ganar en múltiples categorías, sino que podría igualar o superar el récord de 'La La Land', que ganó siete premios en una sola ceremonia.

Selena Gomez es otra figura clave en esta edición. Ella está nominada por su papel en 'Emilia Pérez' y también por su trabajo en 'Only Murders in the Building'. Si gana ambos premios, se uniría a un grupo exclusivo de actores que han logrado este hito.

Y, entre las nominaciones más destacadas está la de Karla Sofía Gascón. Ella ha hecho historia al convertirse en la primera mujer transgénero nominada como mejor actriz en cualquier categoría cinematográfica dentro de los Golden Globes. Gascón está nominada por su papel protagónico en "Emilia Pérez", donde interpreta a una exnarcotraficante mexicana que busca redimirse.

En la categoría de Mejor Actriz - Drama, Nicole Kidman podría igualar a leyendas como Meryl Streep e Ingrid Bergman si gana por 'Babygirl'. Por su parte, Fernanda Torres podría convertirse en la primera actriz brasileña en ganar en esta categoría.

En las categorías masculinas

Hiroyuki Sanada está nominado por 'Shōgun' y podría convertirse en el primer actor japonés en ganar como Mejor Actor en una Serie Dramática. Además, Donald Glover busca ser el segundo actor de color en ganar esta categoría desde Sterling K. Brown.

Jeremy Allen White tiene una racha impresionante y podría lograr su tercer Globo consecutivo como Mejor Actor en una Serie de Comedia por 'The Bear'. Ewan McGregor también está nominado y podría igualar el récord de más victorias como Mejor Actor - Miniserie o Película para TV.

Además, si Sebastian Stan gana, sería un gran logro para Rumania, ya que sería el primer actor rumano en recibir un Globo de Oro además de convertirse en el primer actor masculino en ganar dos premios por actuaciones diferentes en una sola noche.

Hugh Grant tiene la oportunidad de convertirse en el décimo actor en ganar múltiples veces el premio a Mejor Actor - Comedia.

Mientras que, Denzel Washington y Edward Norton podrían unirse a un grupo selecto de seis actores que han ganado más de una vez en la categoría de Mejor Actor de Reparto. Washington ha ganado previamente por 'Glory' y Norton por 'Primal Fear'. Por otro lado, Yura Borisov podría convertirse en el primer actor ruso en ganar en esta categoría con su nominación por 'Anora'.

Ted Danson también podría hacer historia al ser el primer ganador del premio honorífico Carol Burnett y un Globo de Oro en la misma noche. Esto añadiría un toque especial a su carrera ya exitosa.

Varias actuaciones que podrían romper récords

En cuanto a las comedias, Amy Adams busca su tercer Globo de Oro por 'Nightbitch', lo que le permitiría igualar a grandes como Julie Andrews.

Cynthia Erivo y Zendaya también están nominadas y podrían hacer historia como las segundas actrices negras en ganar en esta categoría desde Angela Bassett.

En el ámbito de las películas animadas, Pixar Animation Studios busca extender su dominio al ganar su décimo Globo de Oro por 'Intensa-Mente 2'. Si lo logra, esta película se convertiría en la primera secuela animada en ganar un Globo de Oro tras su predecesora, 'Intensa-Mente', que ganó en 2016.

En cuanto a los directores, Payal Kapadia podría hacer historia al convertirse en la primera mujer india en recibir el Globo de Oro a Mejor Director por 'All We Imagine as Light'.

En la categoría de Mejor Guion, Mona Fastvold tiene la oportunidad de ser la primera noruega en ganar este premio por 'The Brutalist'.

Hans Zimmer está nominado por su trabajo en 'Dune: Parte 2' y podría igualar el récord de más victorias en la categoría de Mejor Banda Sonora Original.

Actualmente, John Williams, Maurice Jarre y Dimitri Tiomkin comparten este récord con cuatro victorias cada uno.

En las categorías televisivas

Kate Winslet está nominada por 'The Regime' y podría convertirse en la única poseedora del récord de más victorias como Mejor Actriz en una Miniserie o Película para TV. A día de hoy, está empatada con Helen Mirren y Judy Davis, cada una con dos premios.

Sofía Vergara también tiene la oportunidad de hacer historia al ser nominada por 'Griselda', donde podría convertirse en la primera actriz colombiana en ganar en esta categoría.

Los Golden Globes no solo son un evento para celebrar lo mejor del cine y la televisión; también son una plataforma donde se pueden romper récords históricos.

Con tantas nominaciones emocionantes y posibilidades de récords, todos los ojos estarán puestos en cómo se desarrollará esta ceremonia. Las expectativas son altas y las estrellas están listas para brillar.