Desde que comenzaron a exportarse, las telenovelas tuvieron gran impacto en la televisión mundial, al punto que no solo transformaron las producciones de habla hispana, sino que dispararon industrias completas en otros países. No vamos a ir más lejos que loso K-Dramas y las telenovelas turcas.

Con personajes entrañables, historias súper dramáticas, de esas que crees que vas a morir si te pierdes un capítulo, estos títulos cautivaron a millones y millones de personas en todo el mundo.

Unieron continentes bajo el anhelo de ver felices a los protagonistas o de esperar un final feliz que nos sacara de nuestras miserias, ¿demasiado?, pues para muchos tal vez no, porque seamos claros, las telenovelas son ese placer culposo que amamos y que nos pintan un mundo en el que a veces quisiéramos estar o en otras ocasiones nos hace agradecer por la vida que tenemos. Sin más preámbulos, comenzamos el conteo.

10 telenovelas que hicieron historia

'Yo soy Betty, la fea' (1999, Colombia): cómo olvidar al Cuartel de las Feas, a la Peliteñida, a Don Armando, al papá de Betty, al simpatiquísimo Nicolás y a la querida Betty y su risa tan particular.

Protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, 'Betty' fue reconocida por el 'Guinness World Records' como la más exitosa de la historia. Ha sido adaptada por más de 28 países y transmitida en más de 180.

Su historia resonó tanto en el público que hasta la Gen Z la ha visto. Alguna vez le pregunté a una chica de mi extrabajo por qué la estaba viendo (en repetición y muchos años después de su estreno) y me contestó con una sinceridad y una sonrisa que me parecieron fantásticas: "Porque si Betty pudo, cualquiera de nosotras, también". Lo juro, así pasó.

By the way, su segunda parte, 'Betty la fea, la historia continúa' fue estrenada en Prime Video hace unos meses.

'Los ricos también lloran' (1979, México): Esta novela tuvo de todo. Fue un drama de los clásicos, joven pobre que al final termina siendo rica (Verónica Castro) que se enamora de joven millonario y caprichoso (Rogelio Guerra), dos malvadas que desean separarlos, humillaciones, pérdidas de memoria, venganza y amor. Ah, también tuvo una segunda parte para alargar la historia en la que la protagonista regala a su primogénito, adopta una niña y años después esos dos se enamoran sin saber de sus respectivos pasados.

Cuando decimos que tuvo de todo también nos referimos a internas en la producción. Hubo huelga de actores y para la segunda parte los directivos decidieron cambiar a una parte del elenco.

La telenovela fue exportada a más de 130 países y doblada en 25 idiomas, convirtiéndola en un fenómeno global y estableciendo a México como un referente en la producción de telenovelas. También fue la novela que catapultó a la fama internacional a Verónica Castro (la madre del cantante Cristian Castro) y sirvió de semilla para otras adaptaciones, incluso para otra de las telenovelas que tenemos en nuestra lista más adelante.

'Avenida Brasil' (2012, Brasil): Protagonizada por Débora Falabella y Murilo Benício, esta telenovela alcanzó una audiencia diaria de más de 50 millones de espectadores en Brasil y fue vendida a 150 países, convirtiéndose en la más exportada de la historia de la televisión brasileña. Fue nominada a más de 100 premios. Súper exitosa en Latinoamérica, Europa y África.

Además tuvo a un gran personaje que redefinió el concepto de villana: 'Carmina', interpretada por Adriana Esteves, quien se convirtió en LA reina de las telenovelas en Brasil e inmortalizó varias escenas de la ficción con su actuación apasionada y vengativa.

'Escrava Isaura' (1976, Brasil): imposible olvidar a Lucélia Santos en su papel de Isaura, una heroína, atrapada en un Brasil esclavista, que se ganó el corazón del mundo.

Escrava Isaura, con su trama cautivadora y personajes inolvidables, llegó a casi 80 países, incluyendo China, donde impactó a 450 millones de espectadores. Escrita por Gilberto Braga y basada en la novela de Bernardo Guimarães, esta historia se transmitió por TV Globo desde octubre de 1976 hasta febrero de 1977, en 100 capítulos dirigidos por Herval Rossano y Milton Gonçalves.

Su impacto en Latinoamérica fue tal que ¡en Cuba hasta cancelaron el racionamiento eléctrico solo para que la gente no se perdiera un capítulo! Para Lucélia, que debutaba en la pantalla chica, el papel de Isaura fue un antes y un después en su vida.

Y Leôncio, interpretado por Rubens de Falco, sigue siendo ese villano que no puedes olvidar, un rostro del mal en la televisión brasileña que aún resuena en la memoria de los fans.

'María la del Barrio' (1995, México): ¿Recuerdan más arriba que dijimos que 'Los Ricos También Lloran' había sido la inspiración para otras telenovelas? Pues bien, esta es la versión más exitosa de la original de 1979, que esta vez estuvo protagonizada por Thalía y Fernando Colunga.

Fue transmitida en más de 180 países y doblada en múltiples idiomas. Y si Thalía ya era famosa en Latinoamérica, gracias a su participación en otras novelas como 'Marimar', 'María Mercedes', 'Quinceañera' y por haber sido parte del grupo mexicano Timbiriche, esta fue la cereza del pastel que la hizo entrar definitivamente a más hogares mundiales, convirtiéndola en una estrella internacional y en un ícono de la cultura pop.

María la del Barrio también produjo a otra icónica villana que nos regaló memes para la eternidad: 'Soraya Montenegro', interpretada magistralmente por Itatí Cantoral. ¿Cómo olvidar el "Maldita lisiada"?

'Pasión de gavilanes' (2003, Colombia): Ahhhh, los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo arrancaron suspiros a diestra y siniestra por todo el mundo. Y ni hablar de la canción, que si te la menciono, seguro terminarás tarareándola el resto del día... "¿Quién es ese hombre...?" Y ya te dejo para que sigas.

Esta producción colombiana se convirtió en un fenómeno internacional, siendo transmitida en más de 100 países, con ratings altísimos y adaptada a diferentes versiones, a pesar de que en sí misma fue la adaptación de otra telenovela colombiana llamada 'Las aguas mansas' (1994), cuyo drama se situaba, al contrario de los gavilanes, en medio del conflicto político y de violencia de la Colombia de los años 50.

Pasión de gavilanes contó con un elenco internacional, gracias a que Telemundo se unió a RTI para producirla. Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown, fueron los encargados de darle vida a las tres parejas que lucharon hasta el final por su amor.

Debido a su éxito internacional, 20 años después, Telemundo decidió arriesgarse con una segunda parte, protagonizada esta vez por los hijos de las felices parejas de la primera historia.

'El Clon' (2001, Brasil): Imposible no hablar de 'El Clon' cuando se trata de telenovelas inolvidables. Con Giovanna Antonelli y Murilo Benício, esta historia nos lleva desde los misteriosos paisajes de Marruecos a la vibrante Brasil, y mezcla el amor, la ciencia (porque sí, hay clonaciones) y dos culturas opuestas de una forma espectacular.

¡Y vaya que fue un fenómeno! Transmitida en más de 90 países, 'El Clon' rompió récords de audiencia: en Brasil, los episodios finales alcanzaron 70 puntos de rating (¡tremendo!). La historia incluso tuvo adaptaciones, como la versión de Telemundo en 2010, y sigue siendo retransmitida en varias partes del mundo, conquistando a nuevas generaciones.

'Rubí' (2004, México): es una de las telenovelas que redefinió el drama y lo que significa ser la protagonista de la historia, con la inigualable Bárbara Mori en el papel de la mujer más bella y ambiciosa de la pantalla.

¿Quién podría olvidar su química explosiva con Sebastián Rulli, Eduardo Santamarina y Jacqueline Bracamontes? Quienes además exudaban sensualidad, cada uno en su rol. Esta versión fue la más exitosa de todas, ¡y con razón! Fue vista en más de 150 países, doblada en varios idiomas, y su historia de ambición y traición atrapó al público como pocas.

'Cuna de lobos' (1986, México): María Rubio, en su icónico papel de Catalina Creel, con su distintivo parche en el ojo, se convirtió en un símbolo de maldad y sofisticación en nombre del amor por su hijo.

La trama, llena de intriga, ambición y traición, mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos, alcanzando promedios de 53 puntos de rating diario. El episodio final, transmitido el 5 de junio de 1987, paralizó a México(literalmente); las calles quedaron desiertas mientras las familias se reunían frente al televisor para descubrir el desenlace de la historia que le regaló a la telenovela un histórico 75 puntos de rating.

La producción, junto con actuaciones memorables y una narrativa envolvente, dejaron una huella imborrable en la cultura televisiva mexicana, consolidando a "Cuna de lobos" como una de las mejores telenovelas de la historia, cuya villana se convirtió en su emblema.

'Juana la Virgen' (2002, Venezuela) : Daniela Alvarado, Ricardo Álamo, Roxana Díaz, Eduardo Serrano y Norkis Batista protagonizaron con un éxito insospechado una de las telenovelas más exitosas de la historia, no solo por la gran audiencia que siguió las aventuras de la joven inseminada artificialmente por error. 'Juana la Virgen' llegó a transformarse en una serie de comedia situacional en inglés y siguen haciéndose versiones, como la que se transmite por Univision, esta vez a cargo de Camila Valero y Brandon Peniche.