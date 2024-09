¿Será que los implantes de seno están perdiendo auge? La actriz venezolana Marjorie de Sousa publicó el sábado en su cuenta de Instagram la razón por la que se sometió a un explante mamario y contó su experiencia de primera mano en un extenso video que acumuló más de 50.000 likes en apenas un día.

Tres meses después de la extracción de sus implantes en Barranquilla, Colombia y finalizado el tiempo de recuperación, Marjorie cuenta cómo las prótesis afectaron durante mucho tiempo su salud, sufriendo de problemas de visión, cansancio excesivo y migraña, además de otros padecimientos como hinchazón en sus pies y tobillos.

Difícil la decisión: Reemplazar o quedar plana

La excandidata al Miss Venezuela en 1999 calificó la intervención como una de las mejores decisiones que tomó en su vida, al priorizar su salud por encima de su físico.

"La verdad es de las mejores decisiones que pude tomar por mi salud, sentía mucho miedo. Hoy me siento muy bien, veo muchos cambios positivos en mi salud y sé que cada día estaré mejor. Hoy me siento feliz con mi Marjorie y amo volver a verme como yo era", dijo al respecto.

De Sousa contó que se colocó implantes en 2008 y los problemas de salud se agravaron en años recientes derivados del reemplazo necesario cada 10 años. Según su explicación, la única solución que veía era retirarlos y sustituirlos por unos nuevos, o quedar completamente "plana", pero después de una rigurosa investigación encontró a su especialista en explantes.

Tras informarse bien lo contactó y programó su estancia en Colombia, donde permaneció 16 días mientras se recuperaba, antes de volver a Ciudad de México para cumplir con sus compromisos laborales.

"Me siento mucho más activa, con mucho más ánimo desde que me las quité", aseguró la artista.

Remoción de implantes, una tendencia en alza

Para muchas mujeres someterse a una intervención quirúrgica para el aumento de mamas significa la posibilidad de mejorar la autoestima y aceptación a sí mismas, pero otras califican como una mala experiencia el proceso, que viene acompañado de varios síntomas como los que describía Marjorie y que califican bajo algo que los expertos de la salud han denominado como 'Breast Implant Illness' (enfermedad de implantes de senos).

Por ello, entre otras, han habido varios casos de personalidades famosas que han optado por retirar sus implantes debido a las patologías que acarrean, siendo alguna de ellas Carmen Aub, Clare Crawley, Thalí García y Ana Brenda Contreras.

En el caso de Carmen Aub, en su momento tomó su Instagram también para concientizar sobre el caso, hablando sobre lo influyente que puede terminar siendo la presión social a ser aceptada y cómo finalmente optó por dejarlos de lado.

"Hace 10 años sabrán que yo me puse implantes de seno, lo cual no me arrepiento para nada, me encantaron, me dieron muchísima seguridad y más por el medio en el que yo me muevo . Pasé por este procedimiento que en su momento fue lo que tenía que hacer, y no estoy en contra de los procesos que cada quien tenga que vivir, pero después de diez años de un proceso interno, he decidido que me los voy a quitar", explicó.

Uno de los casos mas famosos fue el de la modelo australiana Sarah Konan, que tomó la decisión de operarse en medio de una depresión y que las molestias causadas por los implantes la incitaron a hacerse un explante apenas seis semanas después.

"Me puse implantes hace cuatro años y me los quité seis semanas después. No me gustaba cómo me hacían sentir, sentía como que tenía una astilla que necesitaba sacar de mi piel. Todo el mundo pensó que estaba loca, incluido el doctor, cuando dije que me las quería quitar tan pronto", aseveró.