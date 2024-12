El hermetismo sobre la salud de Yolanda Andrade desde que se fue a Los Angeles en búsqueda de un diagnóstico y tratamiento parece ser impermeable. O más bien, era, porque su querido amigo, el artista Julio Preciado, y una de las productoras de su programa 'Montse & Joe' rompieron el silencio y dieron noticias sobre lo que le pasa.

Preciado ha desarrollado una estrecha relación con Yolanda a lo largo de los años, alimentada por el hecho de que los dos son del estado mexicano de Sinaloa. El Día de Acción de Gracias, el artista, ex miembro de Banda El Recodo, compartió con ella.

Tras la charla, compartió fotos y un dulce mensaje: "Hoy tuve un encuentro maravilloso con mi adorada Yolanda Andrade, con quien compartí muchas anécdotas. Me encanta verte mejor y la actitud con la que ves la vida, cómo luchas cada día por ser mejor. Estamos pendientes".

¿Cómo está Yolanda Andrade?

En una entrevista en el programa 'El Minuto Que Cambió Mi Destino', con el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante, Preciado tocó esta semana el tema de la conductora y su querida amiga.

Días después de su encuentro con ella, Yolanda partió hacia Los Angeles, donde se está tratando en búsqueda de una respuesta que no solo aclare la situación, sino que le ofrezca un tratamiento que mejore su calidad de vida.

"La verdad, no sabe ni lo que tiene. Ella es una guerrera, es muy desesperante no saber lo que tiene. Me dijo que fue hasta con brujos porque no puede dejar nada de lado: 'Quiero estar al cien, no quiero salir en pantalla y que me pongan suero y que me lo quiten cuando vamos a corte'", reveló.

Así Preciado dio detalles de lo que ha sido la vida de la conductora desde inicios de 2023, cuando un severo episodio gastrointestinal la llevó al infierno que vive actualmente, con crisis neurológicas que van desde un ojo lloroso, hasta pérdida intensa de la motricidad y dificultades para hablar.

"Quiero que Dios le dé la oportunidad a Yolanda de seguir adelante, es una persona hermosa, tan transparente", reveló. "Nos abrazamos dos minutos llorando. El reencuentro fue muy emotivo, estoy con ella al millón".

¿Dónde está Yolanda Andrade?

Por otra parte, una productora del programa 'Montse & Joe' contó que la conductora ya regresó a México desde Estados Unidos. Sin embargo, sigue de reposo.