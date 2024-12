El artista mexicano Natanael Cano, quien es conocido como "El rey de los Corridos Tumbados", tiene una historia de lucha y superación que le impactó física y emocionalmente. El cantautor sufrió hace un accidente en motocicleta que lo llevó a una larga recuperación y piensa que le tendrá afectado de por vida.

El accidente que cambió todo

En el año 2022, Natanael sufrió un accidente mientras practicaba motocross en Sonora, México. A través de sus redes sociales, el cantante compartió con sus seguidores que había sido hospitalizado debido a las lesiones que sufrió.

En uno de sus videos, visiblemente afectado, explicó que el accidente ocurrió porque no revisó la presión de las llantas de su moto antes de salir a la pista. "Cometí el error de no checarle la presión a las llantas... si lo hubiera hecho, no tuviera el pie quebrado aquí", comentó Cano para entonces.

Esta experiencia lo llevó a un año de terapia física, donde se dio cuenta del impacto que tuvo en su salud y su carrera.

"Estoy mejor que antes"

La experiencia del accidente ha cambiado la perspectiva de Natanael sobre la vida y su carrera. Pasó un año en terapia física y ha mencionado en una entrevista que su pie "no volverá a ser el mismo".

"Estoy mejor que antes bro. O sea yo estaba mal, mal. Mi pierna estaba quebrada a mitad, no quiero hablar de eso, estoy bien", confesó.

El artista hizo énfasis en que para realizar el deporte hay que estar al 100% en cuanto a condiciones físicas y mentales, para que no ocurran este tipo de accidentes. Natanael actualmente confiesa que no se considera un deportista: "No soy deportista claramente, no puedo ser deportista.

"Me dieron un año de rehabilitación como para que mi pie vuelva a ser el de antes, pero mi pie nunca va a volver a ser el de antes", admitió.

Su regreso a las ruedas

A pesar de los desafíos, el intérprete de 'El de los lentes Gucci' ha demostrado ser resiliente. En julio de 2024, fue visto nuevamente montando una motocicleta en una ruta popular en Hermosillo, lo que indica que está dispuesto a retomar su pasión de forma precavida.

Sin embargo, su regreso no ha estado exento de controversias. Recientemente, recibió críticas por la forma en que decoró su árbol de Navidad.

Natanael se encontraba a bordo de un vehículo con el que iba colocando las luces alrededor del árbol mientras el auto iba girando de forma circular para lograr el objetivo. Afortunadamente la hazaña solo duró pocos segundos.

A medida que continúa enfrentando nuevos desafíos, Natanael sigue inspirando a sus fans con su música y su historia personal. La vida puede ser impredecible, pero como él mismo dice: "Siempre hay que disfrutar lo malo" mientras se sigue adelante.