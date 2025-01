A lo largo de sus 80 años de historia, los Globos de Oro han reconocido una gran cantidad de talento latino en el cine y la televisión. Este año, hay una cantidad importante de artistas hispanos nominados.

Estos premios celebran los logros artísticos de actores, directores y productores que han enriquecido la industria con sus diversas perspectivas y narrativas.

Las nominaciones de este año incluyen cuatro para Selena Gomez (la primera artista en ser nominada en las tres secciones de categorías: cine, TV y música), la artista dominicana Zoe Saldaña, la puertorriqueña Liza Colón-Zayas, la brasileña Fernanda Torres, la colombiana Sofía Vergara, el mexicano Diego Luna y el actor guatemalteco-americano Colman Domingo, entre otros latinos.

También están los españoles Javier Bardem y Karla Sofía Gascón, además de la película brasileña 'Aun Estoy Aquí'.

Todos ellos podrían unirse a la prestigiosa lista de latinos ganadores de los Golden Globes.

Ganadores mexicanos de los Golden Globes

El primer latino en ganar un Golden Globe fue el cineasta mexicano Gabriel Figueroa. Abrió el camino en 1949 al ganar Mejor Fotografía por 'La Perla', dirigida por Emilio "El Indio" Fernández.

Ocho años después, Mario Moreno "Cantinflas" trajo más reconocimiento a México con su premio a Mejor Actor por 'Around the World in 80 Days' en 1957.

Pasó mucho tiempo antes de que otro artista mexicano ganara un Golden Globe. Sin embargo, el siglo XXI trajo un auge de talento con Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón, quienes ganaron por sus trabajos como directores en 'The Shape of Water', 'Babel', 'Birdman', 'The Revenant', 'Gravity' y 'Roma'.

Gael García Bernal también ganó por su papel en 'Mozart in the Jungle' en 2016. 'Coco' honró aún más el patrimonio mexicano al ganar Mejor Película Animada en 2018, y Salma Hayek fue nominada por su papel en 'Frida' en 2002.

Un estallido de talento puertorriqueño y cubano en los Golden Globes

El talento puertorriqueño ha brillado en los Golden Globes. En 1951, José Ferrer ganó como Mejor Actor por su interpretación en 'Cyrano de Bergerac'. Rita Moreno, una figura icónica, ganó Mejor Actriz de Reparto en 1961 por 'West Side Story', mientras que Jimmy Smits fue premiado como Mejor Actor en una Serie Dramática de TV en 1996 por 'NYPD Blue', serie que también ganó Mejor Serie Dramática de TV en 1994.

Benicio del Toro ganó Mejor Actor de Reparto en 2000 por 'Traffic'. Los hijos de la diáspora puertorriqueña también han dejado su huella. Gina Rodríguez obtuvo reconocimiento en 2015 por 'Jane the Virgin', y Ariana DeBose fue reconocida por 'West Side Story'.

Joaquin Phoenix, nacido en Puerto Rico, ganó Mejor Actor Dramático por 'Joker' en 2020. En 2005 también ganó Mejor Actor en Comedia o Musical por 'Walk the Line'. Michaela Jaé Rodríguez hizo historia como la primera actriz transgénero en ganar un Golden Globe por 'Pose'.

En 2020, la actriz cubana Ana de Armas fue nominada como Mejor Actriz por su actuación en 'Knives Out'. El actor cubano Andy García ha sido nominado dos veces, resaltando la presencia cubana en el cine internacional.

Historia centroamericana en los Golden Globes

El talento centroamericano también ha dejado huella. América Ferrera, de ascendencia hondureña, ganó como Mejor Actriz en una Serie de Comedia o Musical en 2007 por 'Ugly Betty', que también ganó Mejor Serie de TV en Comedia o Musical ese mismo año.

Oscar Isaac, actor guatemalteco, fue reconocido como Mejor Actor en Miniserie en 2016 por 'Show Me a Hero' y fue nominado en 2014 por 'Inside Llewyn Davis' y en 2022 por 'Scenes from a Marriage'.