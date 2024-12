Alexis Bledel, América Ferrera y Amber Amblyn, quienes protagonizaron con Blake Lively la dos películas de 'The Sisterhood of the Traveling Pants' expresaron su apoyo poderoso e inequívoco a la actriz en su querella contra Justin Baldoni, el actor y cineasta de 'It Ends With Us'.

Las estrellas de 'La Hermandad del Verano Sin Pantalones', como se llamó en español la saga, publicaron un comunicado en el que se declararon "inspiradas por la valentía de nuestra hermana de defenderse a sí misma y a los demás", expresaron las estrellas en relación a la decisión de Lively de comenzar un proceso legal contra Baldoni por supuesto acoso sexual, malas prácticas laborales y daños a la imagen pública.

"Nos impacta el hecho de que, incluso si una mujer es tan fuerte, celebrada y con recursos como nuestra amiga Blake, ella puede sufrir represalias por atreverse a pedir un espacio laboral seguro", agregan.

Según Lively, tanto Baldoni como su productora Wayfare crearon un ambiente tóxico e inseguro (que incluyó contagios de covid por negligencia), sino que había un ambiente de acoso sexual, abuso y desconsideración generalizada. Además, afirman que hubo un esfuerzo profesional de destruir su imagen.

"Como amigas y hermanas de Blake por más de 20 años, le expresamos nuestra solidaridad en su lucha contra la reportada campaña desarrollada para destruir su reputación", agrega el texto publicado en las redes sociales de Amblyn y Ferrera.

Una declaración poderosa

Si la imagen de Baldoni estaba en terapia intensiva después de que el fin de semana se publicara una investigación en The New York Times sobre el caso, que incluye la publicación de la querella presentada ante los tribunales contra Baldoni, este comunicado la deja en un punto de no retorno.

Las películas de 'The Sisterhood of the Traveling Pants' representan el poder de la hermandad entre mujeres para las mujeres millenials desde que salió la primera en 2005. Tanto la primera como la segunda, de 2008, tuvieron un significativo éxito en la taquilla y dio viabilidad tanto a Lively como a Ferrera como actrices que tenían arrastre en el cine.

Sin embargo, la flecha certera la dispara Ferrera, quien se convirtió en un ícono feminista con su aplaudido monólogo en 'Barbie', donde expresa su frustración de que las mujeres serán criticadas siempre, por hacer mucho o hacer poco, o lo justo, en todos los aspectos de la vida, forma de ser, aspecto, desempeño laboral o hasta en la maternidad.

"Lo que más molesta es la explotación sin disimulo de las historias de sobrevivientes de violencia doméstica para silenciar a una mujer que pidió estar segura. La hipocresía es impresionante", subraya el comunicado y se siente como parte de ese discurso de Ferrera en la galardonada cinta.

El texto termina invitando a sus seguidores a leer la querella completa en el artículo de los periodistas Megan Towhey, Mike McIntire y Julie Tate en The New York Times.