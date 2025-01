El 2024 sorprendió a Migbelis Castellanos con un embarazo no planificado, pero sí deseado. Ahora, la feliz esposa de Jason Unanue, reveló detalles de cómo lo vive y cómo se siente físicamente.

La presentadora venezolana inicia el año con nuevos comienzos: siendo una mujer casada y en la dulce espera de su primer hijo, ¡y todo indica que está mas que lista!

"De este lado estamos más que listos por un año nuevo de adaptación, de noches en desvelo, de mucho amor y muchos pañales por cambiar", comentó en su perfil de Instagram.

Pero... No todo ha sido color rosa

Con un toque de sarcasmo, demostrando que lleva su embarazo con el mejor de los ánimos, Migbelis compartió las dificultades que ha experimentado en esta etapa.

"Yo sobreviviendo a mi 7mo mes sabiendo que todavía me falta crecer la barriga, aumentar de peso, sentir más acidez y reflujo estomacal, no ha llegado la cuna del bebé, no duermo en las noches, pero me quedo dormida cada media hora durante el día, no me da hambre, pero quiero comer, tengo sed todo el día y solo alcanzo a hacer una diligencia por día", dijo en sus historias de Instagram.

Para luego expresar que está ansiosa por conocer a su primogénito: "Igual estamos muy emocionados por conocer la carita y la personalidad de nuestro bebé".

Un embarazo con estilo

Durante sus apariciones en el show Desiguales TV de TelevisaUnivision, la artista se ha dejado ver con diferentes atuendos que la hacen lucir espectacular. Ahora, en Año Nuevo no fue la excepción.

A través de un post que publicó en Instagram, Castellanos aparece con un vestido ajustado que le resalta su figura y su linda barriguita. Allí, se ve junto a su esposo disfrutando de la llegada del nuevo año y bailando.

"Con toda mi alma, les deseo que tenga un maravilloso año, saludable y alegre 2025. Que la voluntad de Dios se cumpla en sus vidas y les sobren motivos para vivir en agradecimiento. Aquí contando con mi amor: es el segundo Año Nuevo juntos, el primero como casados y el último donde solo somos 2", escribió en la publicación.

El público aplaudió su outfit y la llenó de flores.

"Bellaaaa", escribió su colega y paisana Carolina Sandoval. Mientras que otros usuarios compartieron: "Hermosa"; "Ese sobrino va a ser bello igual que su mami"; "La más bella"; "Hermosa. Tal cual cómo se muestra en sus redes así es"; "Dios, qué bella. Feliz año nuevo"; "Estás cada día más hermosa", fueron algunos de los comentarios emitidos por los internautas.

El bebé de Migbelis podría nacer en marzo de 2025, sin embargo, ella no ha confirmado la fecha exacta de la llegada de su primer hijo.

Un embarazo sorpresa

Migbelis anunció su embarazo el pasado 16 de agosto de 2024 en el programa para el que trabaja, sorprendiendo a sus compañeras Amara la Negra, Adamari López, Nancy Álvarez y Karina Banda y a los televidentes.

Posteriormente, en noviembre del mismo año, se casó con el empresario Jason Unanue en Nueva Jersey – Estados Unidos, en una romántica ceremonia donde vistió de blanco.

"Nos casamos un 23 de noviembre de 2024 a las 2 pm y para nosotros fue mágico", relató Castellanos en una publicación de su boda.