La destitución de Magalí Benejam, la modelo que representó a Argentina en la edición más reciente de Miss Universo 2024, generó una gran polémica tanto en el mundo de los concursos como en las redes sociales. Ahora, Keno Manzur, el director de Miss Universo Argentina, rompe el silencio.

Desde que perdió la corona y tras las polémicas declaraciones en las que Benejam cuestionaba a sus compañeras en la competencia que se llevó a cabo en noviembre de 2024 en México, muchas personas se fueron en contra de ella, incluso su jefe.

Manzur aseveró que no está de acuerdo con lo que dijo Magali en la entrevista con el influencer King Lucho.

Keno se lavó la cara

A través de las redes sociales, el directivo de la organización comentó que estaba apenado con las diferentes organizaciones y amistades dentro del mundo de los concursos.

"Hoy yo estaba viendo un montón de cosas para llevar a Argentina y decía: '¿Cómo lo voy a hacer?, ¡Qué vergüenza!, imagínate'. Yo pensaba para mí mismo: '¿Con qué cara miro yo a la directora de Dinamarca, a la de Ibiza, que es súper amiga mía?, ¿Con qué cara?'", dijo en el clip.

El hombre también contó que tenía a una de sus mejores cartas para próximos concursos, pero luego del escándalo de Benejam se asustó.

"Desde que salieron los comentarios de la Magalí, se me bajó una candidata súper buena que teníamos para el Miss Universo Argentina, espectacular, diría yo. Candidata, pero fija a la corona, pero se bajó, no quiere participar por los dichos de la Maga. Corta, precisa y concisa", añadió.

Seguidamente, se disculpó con su gente por la expulsión de Magalí.

"Entonces, en ese sentido, ¿Qué le vamos a hacer, chicos? Yo lo lamento mucho. Por mi parte pido disculpas por dejarlos sin candidata, pero se me escapó de las manos, yo no tenía ni idea de la entrevista, yo no tenía ni idea de lo que iba a decir. No estoy de acuerdo con nada de lo que se dijo en ese live, sea verdad o mentira, no estoy de acuerdo, no era el momento, no era el lugar, no era la forma, y si yo hubiera sido el dueño de Miss Universo también hubiera sacado a la candidata que se ponga a hablar así", recalcó.

Por último, aseguró que el diálogo de la exreina estaba cargado de "rabia, ira, de una forma como pesada" y él no entiende por qué, por lo que le pidió que pidiera disculpas por sus declaraciones.

Pero... ¿Qué fue lo que dijo Magalí que le costó su destitución?

En la conversación con King Lucho, Benejam aseguró no estar de acuerdo con los resultados del Miss Universo 2024, al mismo tiempo que dejó ver que el concurso estaba arreglado.

"Los jueces se empezaron a mirar como diciendo: 'Esto no es lo que nosotros elegimos'. Eso fue lo que se sintió desde afuera", relató.

También, la joven se fue contra sus compañeras de competencia, pues mencionó que Miss República Dominicana tenía una muy mala actitud y Miss Puerto Rico no le respondió el saludo y que su vestido era el más feo de todos los que se presentaron en la noche.

Hasta el cierre de esta publicación, Magalí no había hablado sobre su destitución, tampoco se ha defendido de las declaraciones del director de Miss Universo Argentina.