Blake Lively y Justin Baldoni, dos figuras reconocidas en Hollywood, se encuentran actualmente en el centro de una polémica que, en plena época festiva, sacude la industria del entretenimiento.

Antes de profundizar en las acusaciones y reacciones recientes, es esencial conocer las respectivas trayectorias que los llevaron al estrellato.

Blake Lively: De 'Gossip Girl' a Estrella de Cine

Nacida el 25 de agosto de 1987 en Los Ángeles, California, Blake Ellender Lively proviene de una familia profundamente arraigada en el mundo del espectáculo.

Su padre, Ernie Lively, fue actor y director, y su madre, Elaine, trabajó como agente de talentos. Blake comenzó su carrera actoral a los 11 años con un pequeño papel en la película "Sandman" (1998), dirigida por su padre.

El reconocimiento internacional llegó con su interpretación de Serena van der Woodsen en la serie de televisión "Gossip Girl" (2007-2012), donde encarnó a una joven de la alta sociedad neoyorquina. Este papel la consolidó como un ícono de la moda y la actuación. Posteriormente, participó en películas destacadas como "The Town" (2010), "The Age of Adaline" (2015) y "The Shallows" (2016) "A Simple Favor" (2018) y próximamente "A Simple Favor 2".

En su vida personal, Blake está casada con el actor Ryan Reynolds desde 2012, con quien tiene cuatro hijos. La pareja es conocida por su sentido del humor en redes sociales y su apoyo mutuo en sus respectivas carreras.

Dato curioso, los nombres de tres de sus cuatro pequeños, Betty, Inez y James, aparecen en el premiadísimo álbum 'Folklore', de su amiga cercana Taylor Swift.

Justin Baldoni: Actor y Director Comprometido

Justin Louis Baldoni nació el 24 de enero de 1984 en Los Ángeles, California, y se crio en Medford, Oregón. De ascendencia italiana y judía, Baldoni fue criado en la Fe Bahá'í.

Su carrera actoral despegó con su papel de Rafael Solano en la serie "Jane the Virgin" (2014-2019), donde interpretó al carismático dueño de un hotel y padre devoto. Además de actuar, Baldoni ha dirigido y producido proyectos que abordan temas profundos, como la serie documental "My Last Days" y las películas "Five Feet Apart" (2019) y "Clouds" (2020), centradas en historias de vida y superación.

En 2017, Baldoni presentó una charla TED titulada "Why I'm Done Trying to Be 'Man Enough'", explorando las expectativas de la masculinidad en la sociedad. Esta presentación reforzó su imagen pública como defensor de una nueva visión de la masculinidad, más vulnerable y auténtica.

La Polémica Actual: Acusaciones y Reacciones

La controversia estalló cuando Lively presentó una demanda contra Justin Baldoni, su coprotagonista y director en la adaptación cinematográfica de "It Ends With Us". Lively acusa a Baldoni de acoso sexual durante el rodaje y de orquestar una campaña para destruir su reputación, lo que según ella, ha generado un impacto traumático en su imagen pública y su familia, especialmente en sus hijos.

Según la demanda, Lively solicitó condiciones laborales más seguras, incluyendo la prohibición de mostrarle videos o imágenes de desnudos, evitar discusiones sobre conquistas sexuales y no hacer comentarios sobre su peso o su difunto padre. Aunque Sony Pictures aprobó estas solicitudes, Lively alega que Baldoni, junto con el productor Jamey Heath, intentó desacreditarla profesionalmente.

En respuesta, el abogado de Baldoni negó rotundamente las acusaciones, calificándolas de falsas y escandalosas, y sugiriendo que Lively busca reparar su reputación a través de esta demanda.

Queda esperar como se va desarrollando esta difícil historia que una vez más pone en evidencia las complejas dinámicas de poder que se ocultan detrás del aparente glamour en la industria del entretenimiento.