Dicen que en boca cerrada no entran moscas, pero Magalí Benejam no siguió consejos. Hablar de más le costó su título como Miss Universo Argentina e incluso fue tildada como mala compañera tras criticar a quienes estuvieron junto a ella en el Miss Universo 2024.

Lejos de temer por lo que pudiera suceder, la exreina mostró su desacuerdo con la elección final de la organización del certamen en una reciente entrevista para el canal de YouTube de King Lucho e incluso soltó otras prendas sobre alguna de las mises que participaron en el evento de belleza.

"Cuando nombran a Dinamarca yo digo: '¿What?'. Yo no podía creer que llegara tan lejos, realmente. Esa misma noche, gente me dijo que se sabía desde hace 10 días que ella ganaba... Yo sí me di cuenta de que a la chica le aumentaron la seguridad, ella solo se movía con tres o cuatro seguridades alrededor de ella y nadie más tenía eso, solo ella", dijo sobre la entonces Miss Dinamarca, Victoria Kjær Theilvig.

De hecho, según ella, los jurados del concurso se sorprendieron al ver que precisamente Miss Dinamarca, era la feliz ganadora de la edición 2024.

"Cuando anunciar el top 5, yo vi al jurado mirarse las caras de manera sorprendida y preguntándose: '¿Dónde está lo que yo elegí?'", agregó.

Magalí también opinó sobre la participación de la representante de Chile, Emilia Dides y aseguró que le faltaba sazón.

"Yo creo que a ella no la hicieron seguir más adelante por la actitud. No iba con la identidad de marca que tiene el Miss Universo, no porque lo estuviera haciendo mal, sino porque la actitud no era como con demasiada energía", añadió.

Pero con quien aparentemente tuvo el mayor encontronazo durante su estadía en México, donde se llevó a cabo el concurso, fue con Celinee Santos Frías, quien llevaba la banda de Miss República Dominicana.

"Ella se me acercó tres veces con el celular en modo selfie, grabando. Las tres veces hizo videos conmigo, los subía a sus historias y los cortaba justo cuando yo salía... Ella sentía que ganaba, pero se reventó la cabeza. Además, se me quiso colear en la fila de la comida y yo no dejé", contó.

No todo fue malo. Magalí también habló bien de dos de las chicas que la acompañaron en el certamen: Miss Perú, Tatiana Calmell y de Miss Colombia, Daniela Toloza Rocha.

"Para mí, de las mejores. O sea, su energía, su manera de relacionarse, su personamiento, su personalidad... Es una chica que me da vida", dijo sobre Tatiana, mientras que aseguró que Dani era un amor y merecía ganar.

La entrevista completa puedes mirarla ¡AQUÍ!