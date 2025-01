Yesenia Valencia, conocida por su papel como Silvia en la serie 'Rigo', compartió una experiencia impactante que vivió recientemente en el aeropuerto de la Ciudad de México.

En una entrevista para el pódcast 'La Red Viral', la actriz relató cómo su llegada al país se convirtió en un episodio desagradable y humillante.

Al llegar al aeropuerto, Yesenia se dirigió al área de equipajes para recoger su maleta. Sin embargo, lo que encontró fue sorprendente y desconcertante. En lugar de recibir su equipaje intacto, el personal del aeropuerto le indicó que sus pertenencias estaban en varias bolsas de basura, afirmando que eso era lo que quedaba de su maleta.

"Tú llegas al aeropuerto de México a las 3 de la mañana en un vuelo y te entregan tu maleta en bolsas, pero en bolsas de basura porque te la destrozaron", reveló Valencia.

La actriz no podía creer lo que estaba sucediendo

En un primer momento, se sintió incrédula ante la idea de que sus pertenencias estuvieran en ese estado.

Cuando el personal abrió las bolsas frente a ella, confirmó que efectivamente eran sus objetos personales, incluyendo ropa interior y otros artículos privados que habían sido removidos de su maleta original.

"Para mí eso es una violación. Cuando tú entras a la intimidad de una persona, es violación", expresó Yesenia, visiblemente afectada por la situación.

Una experiencia inolvidable...

Valencia aclaró que no tuvo problemas para ingresar al país y que no había nada irregular en su equipaje. Sin embargo, la experiencia fue sorprendente y triste para ella. "Siempre me pregunté y dije: '¿por qué no me llamaron si necesitaban abrirla? Si la necesitaban, pues debieron decirme y yo abro mi maleta, sin ningún inconveniente', pero no", comentó.

Valencia destacó que no hubo ninguna explicación oficial sobre lo sucedido y también resaltó que muchos mexicanos se acercaron para disculparse con ella por lo ocurrido. "Muy corteses con nosotros en el aeropuerto", comentó Yesenia.

Valencia espera que se tomen medidas para evitar que otros viajeros enfrenten situaciones similares en el futuro. La defensa del respeto a la dignidad humana es fundamental en cualquier lugar del mundo.

Aunque este incidente ocurrió hace algún tiempo, para la actriz sigue siendo un tema sensible para ella y ha marcado sus viajes a México, un país al que ha tenido que regresar por motivos laborales.