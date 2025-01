Una reciente encuesta realizada entre hombres gay surcoreanos reveló cuáles son las celebridades masculinas favoritas de 2024.

La encuesta, realizada entre el 1 y el 31 de diciembre de 2024, recibió 277 respuestas, en su mayoría de personas nacidas entre 1995 y 1999.

2024년 하반기 <게이들이 좋아하는 남자 유명인> pic.twitter.com/ugqo9JZiLl — 민망통계 (@minmangtonggye) January 5, 2025

Los resultados revelaron una variedad de personalidades populares y de interés periodístico de la industria del entretenimiento.

Las 10 mejores opciones :

10. Mingyu

240504 SEVENTEEN SPECIAL GV SYMPHONY No.17 : DA CAPO



KIM MINGYU 😭😭😭 pic.twitter.com/OrlM2Zrd9f — 𝓼 ౨ৎ (@wonlylovingyu) May 4, 2024

Mingyu (nombre real: Kim Min-gyu) es un rapero y vocalista surcoreano. Es miembro del grupo de chicos SEVENTEEN bajo Pledis Entertainment y también forma parte de su Hip-Hop Team.

9. Heo Kwang Han

TAIWAN | Greg Hsu reprises his role as Wu Ming Han, a police detective who once had a same-sex marriage with a ghost in “Marry My Dead Body," as Netflix announced its upcoming sequel, “GG Precinct.”



Source: https://t.co/wzyDOz6CRo pic.twitter.com/HXrtKAitl5 — BL Update (@BLUPDATE2022) March 17, 2024

Heo Kwang Han, también conocido como Greg Hsu, es un actor taiwanés conocido por su papel en la serie de televisión 'Some day or one day' (Algún día o un día) y en la película 'My love'.

8. Han Yujin

zerobaseone's maknae and boysplanet's p09, our dancer, vocalist, athlete and musician: han yujin, our star maknae — a thread.pic.twitter.com/i1fgSPQRYZ — han yujin gf (@7yujinz) December 20, 2024

Han Yujin es un cantante surcoreano y miembro del boy group ZEROBASEONE.

Es conocido por su participación en el programa de supervivencia BOYS PLANET y debutó con el grupo el 10 de julio de 2023.

7. Son Seok Goo, Nam Joo Hyuk, Shinyu, Cha Eun Woo

Son Seok Goo: A South Korean actor who has appeared in "My Liberation Notes" and "D.P."

chanyeol nonton drama my liberation notes, trus cy bilang aktor son seok goo adalah tipe idealnya 😭 pic.twitter.com/Ijwp3yDiHj — 니찬백11 🍉| Kinda ia (@parknichan7) October 28, 2023

Nam Joo Hyuk: Actor y modelo surcoreano conocido por papeles protagonistas en 'Weightlifting Fairy Kim Bok-joo' y "Start-Up".

남주혁 Nam Joo Hyuk (นัมจูฮยอก)

ผลงานที่ชอบดู

Who Are You: School 2015

Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo

Cheese In The Trap

Weightlifting Fairy, Kim Bok-joo

The School Nurse Files

Start-Up pic.twitter.com/nzwpkSeTa7 — mpsn.  (@Mxpsn_) May 10, 2022

Shinyu: Miembro del grupo de chicos TWS de Pledis Entertainment.

Cha Eun Woo: cantante, actor y modelo surcoreano, miembro del grupo ASTRO

6. Lee Joon Hyuk

Alright #drama fans: question!



My beloved Seo "Weasel" Dong Jae (Lee Joon Hyuk in Stranger/Secret Forest) is reportedly getting his own spinoff.



So my question: who is your favorite side character in a drama that you feel is great enough that they NEED their own story/spinoff? pic.twitter.com/NQ0fQayupO — Dr. Abdul R. Siddiqui (@PakistaniPepper) April 10, 2023

Lee Joon Hyuk es un actor surcoreano conocido por sus papeles en 'Stranger', 'Designated Survivor: 60 Days' y '365: Repeat the Year'.

5. Dohoon

Kim Do Hoon dan Kim Yoon Hye Hadirkan Dinamika Kontras dalam Kehidupan Kerja di Drama Mendatang “Love Scout”https://t.co/Rro8ZP7sK0 pic.twitter.com/RKkRV3QNeH — KoreanIndo (@koreanindo) December 12, 2024

Dohoon, nacido Kim Do-hoon, es un miembro del grupo TWS que trabaja en Pledis Entertainment. Tiene una actitud extravagante y también se le describe como aficionado a la moda.

4. Kwon Hyuk

MEET | Kwon Hyuk as Kim Jongchan, a handsome yet cold boss in Watcha Exclusive's “#TheNewEmployee #신입사원” starting on December 21st.



Follow him on IG: https://t.co/BXt7yo8gsupic.twitter.com/zQFCeR9vzj — BL Update (@BLUPDATE2022) November 30, 2022

Kwon Hyuk, alias QUON, es un actor surcoreano que aparece en los dramas 'Top Star U-back' y 'Graceful Friends.'

3. Soobin

Happy 24th Birthday to #TXT's gorgeous, supertalented Singer, Rapper, Dancer & Fashion Icon, the One & Only #Soobin!👏🎂🥳🎉🎈🌟🔥👑 💙 #Soobin became world famous as the strong Leader, and amazing Vocalist, Rapper & Dancer of the chart-topping, history-making, award-winning… pic.twitter.com/wiwnGPglUN — World Music Awards (@WORLDMUSICAWARD) December 5, 2024

Soobin (o Choi Soo Bin) es el líder del grupo de chicos TXT de la compañía HYBE. Llama la atención por su altura y su encanto de chico guapo.

2. Jung Hae In

Síndrome del personaje secundario 🤭

¿Cuáles fueron los vuestros? A mi me ocurrió con varios pero empezaré nombrando a Jung Hae In en "While You Were Sleeping" 💜 pic.twitter.com/POTKMNbdxy — Keyla (@Keyla_keyla724) September 5, 2024

Jung Hae In es un popular actor surcoreano conocido por sus papeles en 'While You Were Sleeping,' 'Something in the Rain', 'D.P.'18, y 'Love Next Door.'

1. Nam Yoon Soo

He really looks like Rain in these pictures 👀 –– he's Nam Yoon Soo in Extracurricular btw pic.twitter.com/TE3qGQZaf3 — R A I N ✨ (@drammmajjigae) May 17, 2020

Nam Yoon Soo es un actor y modelo surcoreano conocido por su trabajo en 'Extracurricular', 'The King's Affection' y 'Love In The Big City'.

El resultado de la encuesta señala un clima cambiante en Corea del Sur para las comunidades LGBTQ+, a medida que empiezan a cambiar las actitudes sobre la cultura de los famosos y la transparencia, así como las preferencias personales entre los homosexuales de la región.