El actor Héctor David Jr. Rivera, conocido principalmente por el rol del Power Ranger Verde en las series 'Power Rangers Samurai' y 'Power Rangers Mega Force', fue condenado a la cárcel después de una pelea con un hombre minusválido que pasó a mayores.

Según registros judiciales públicos, el artista de 35 años se declaró culpable de un delito de dar una paliza, como parte de un acuerdo extrajudicial con la fiscalía del condado de Canyon. El episodio ocurrió el año pasado en el estado de Idaho.

Como parte del acuerdo, el juez lo condenó a 180 días de prisión, es decir, seis meses, pero solo tendrá que cumplir 45 días tras las rejas, a cambio de dos años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario.

El caso contra el Power Ranger latino

Algo que agravó su situación fue que, según la policía local, Rivera se peleó con el señor, que tiene poco más de 60 años y necesitaba una andadera para caminar, lo empujó al suelo y se dio a la fuga. Según el reporte, iba en una camioneta negra con placas del estado de Texas.

Today at 11:45, in front of District 208, the man in this video pushed an elderly man to the ground after they exchanged words about a parking issue.

El actor fue identificado porque el incidente fue grabado por la cámara del auto de un testigo, donde se le vio vestido con un suéter y pantalones rojos, mientras peleaba con el anciano en el estacionamiento de un edificio residencial. Luego lo empujó y le siguió gritando hasta que lo dejó allí y se fue.

El problema habría sido por el puesto de estacionamiento para minusválidos donde Rivera había estacionado su vehículo, informó el diario Idaho Statesman.

Ecos de Pablo Lyle

El episodio recuerda lo ocurrido cuando el actor mexicano de telenovelas empujó a otro hombre de edad parecida, después de un pleito por furia vehicular en Miami. Lamentablemente, en ese caso, el hombre se golpeó en la cabeza contra una acera y murió poco después de llegar al hospital.

Lyle fue encontrado culpable de homicidio negligente y no tendrá derecho a pedir libertad condicional hasta 2026.

El efecto de la cárcel en la carrera de Héctor David Jr.

Se desconoce dónde está la cárcel en la que el actor cumplirá su condena y si las horas de servicio comunitario y las condiciones de su libertad restringida implican que deberá permanecer en Idaho.

Además de 'Power Rangers Samurai', Rivera participó en la película 'Percy Jackson and the Olympians' y protagonizó las cintas de Netflix '1521: The Quest for Love and Freedom' y 'The Merry Gentleman'.

Dos de sus nuevos proyectos 'Quake' y 'Once Upon a Christmas Eve' ya están en etapa de post-producción, mientras que el artista estaba filmando 'The Legend of Johnny Jones'. No se sabe cuál será el efecto de sus problemas legales en su carrera.