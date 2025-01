El famoso rapero mexicano, Santa Fe Klan, se encuentra en medio de la polémica luego de hacer un gesto de caridad, que terminó en declaraciones sobre su hijo y cómo no ha podido estar junto a él durante las fiestas.

Todo empezó cuando Ángel Jair Quezada Jasso, nombre real del artista, inauguró la fundación 'El ángel que te cuida' en el marco del Día de Reyes. Como parte de este evento repartió juguetes a niños del barrio en el que él mismo nació y creció en Guanajuato. Según se informó, el costo de los regalos que hizo el artista superó los 40 mil dólares.

Sin embargo, parece que el tiro le salió por la culata

Santa Fe Klan y su hijo Luka

El drama se desató cuando el rapero dio unas declaraciones con relación a su hijo Luka, expresando lo triste que ha sido para él no poder compartir fechas tan especiales junto a él y haciendo un señalamiento a Maya Nazor, su expareja y madre del pequeño.

"Su mamá se lo llevó de viaje para España y me pone triste; ella sí puede viajar con él y yo no, no me queda más que estar en el barrio, alivianar a la raza", expresó casi entre lágrimas el artista mexicano sobre la situación con su hijo y su expareja.

Las palabras del artista no fueron tomadas de la mejor forma por Maya, quien no tardó en responder a lo dicho por su expareja acusándolo de querer mostrarse como la víctima ante el público cuando él no ha mostrado interés por estar junto a Luka.

La respuesta se dio por medio de redes sociales, donde Maya señaló que "puede pasar un mes entero sin ver a su hijo ni preguntar por él y sale en videos haciéndose la víctima por darle a mi hijo las vacaciones que se merece".

Del mismo modo, Maya aseguró que las decisiones que involucran al pequeño no son tomadas de forma aislada y que ella siempre las ha discutido con el rapero, haciéndolo parte de la crianza del pequeño.

"Le avisé que iríamos de viaje antes, incluso le pregunté y estuvo de acuerdo porque cada decisión la consultó con él", aseguró la expareja y madre del hijo de Santa Fe Klan.

Un arrepentimiento y una respuesta

Aunque los post en redes fueron eliminados rápidamente por Maya, el oriundo de Guanajuato no dudó en responder publicando a través de sus historias un comprobante de pago con lo que parece ser la pensión alimenticia que debe entregarle a la madre de su hijo.

Además, señaló que Maya no le permite ver a su hijo más de dos horas y que lo único que le interesa es poder estar con él.

"Lo único que quisiera es que me preste a mi hijo...Ya me cansé de estarle rogando para que me lo preste, pero solo me deja verlo 1 hora o 2...A mí lo que me interesa es ver a mi hijo y a ella solo le interesa el dinero", comentó el rapero en su cuenta de instagram.

La publicaciones no fueron del agrado de Maya quien aseguró que el rapero no ha cumplido con el acuerdo de pensión alimentaria que le corresponde como padre del hijo que tienen en común. En tono firme declaró que "si él va a subir pruebas, yo tengo muchas más pruebas".

"Lo único que quiero es proteger a Luka. En el acuerdo que firmamos él puede ver a Luka el día que él quiera, los días que él quiera mientras no interrumpa con sus actividades escolares y de rutina del bebé entre las siete de la mañana y siete de la noche", aclaró la expareja del rapero.

Sin embargo, Maya no se limitó a las palabras y compartió capturas de pantalla de conversaciones con el mexicano con el fin de aclarar que nunca se ha negado a que él pueda ver a su hijo.

En las conversaciones se ve cómo ambos mantienen un trato cordial sobre el pequeño, demostrando además la disposición de Maya con la convivencia de Luka con su padre.

Por el momento, el reconocido rapero Santa Fe Klan no ha respondido sobre los señalamientos que su expareja ha hecho, sin embargo, las personas en redes han empezado a posicionarse a favor de Maya Nazor y sus pruebas.