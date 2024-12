Durante una grabación de Drink Champs en la ComplexCon 2024, Snoop Dogg abordó la polémica entre Kendrick Lamar y Lil Wayne sobre el espectáculo del descanso intermedio del Super Bowl.

Hablando directamente sobre la situación, Snoop Dogg expuso sus pensamientos sobre el asunto de una manera muy directa.

"Antes de que Jay-Z se hiciera con el control de la Super Bowl, no había n***as (negros) actuando. Así que volvamos a la esencia del principio. Está creando una ola de artistas para que tengan la oportunidad de actuar. Si eres un buen artista o un gran artista, llegará tu momento".

Reflexionó sobre su propia experiencia en la Super Bowl, diciendo: "Nunca lloré ni me enfadé por ello. Cuando Dr. Dre me llamó y me pidió que le cubriera la espalda, estuve a su lado, pero no sentí que tuviera que estar allí o que se me exigiera estar allí".

Deberían sentirse honrados

Abordando las implicaciones más amplias, Snoop añadió: "Es un gran acontecimiento. La gente se fija en todo a la hora de elegir al artista [del Halftime Show]. Deberían sentirse honrados de que el hip-hop pueda verse en esa plataforma para todos nosotros y no odiar y reclamar contra el otro, sino estar contentos".

Este no ha sido el primer comentario de Snoop sobre el asunto. En septiembre, dijo: "Realmente no tengo opinión, pero lo que quiero decir es que recuerden dónde estaba la NFL ( National Football League) hace 15 años en lo que respecta al hip-hop. ¿Cuántos artistas de hip-hop pudieron pisar ese escenario hace 15 años? Así que entiendo las dos caras de la moneda y comprendo el sentir de la gente".

La discusión surgió después de que Wayne expresara sentirse "dolido" por no haber sido seleccionado para actuar en la Super Bowl LIX, prevista para el 9 de febrero de 2025 en su ciudad natal, Nueva Orleans.

Wayne agradeció el apoyo de sus fans en un vídeo compartido entonces en las redes sociales, pero admitió que la decisión le dolió profundamente.

"Me dolió. Dolió mucho", dijo. "Me culpo por no estar mentalmente preparado para una decepción, y por ponerme automáticamente a mentalizarme en esa posición como si alguien me hubiera dicho que esa era mi posición".

Continuó: "Pensaba que no había nada mejor que ese lugar y ese escenario y esa plataforma en mi ciudad. Así que me dolió mucho".