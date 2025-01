Chopper Young City, que fue miembro del grupo de hip-hop Da Band a principios de la década de 2000, acusa a Sean 'Diddy' Combs de ganar 30 millones de dólares y dejar a los miembros del grupo arruinados y mal pagados.

En una nueva entrevista con The Art of Dialogue, Chopper señala que Da Band pasó apuros económicos mientras estaba en Bad Boy Records, el sello fundado por Diddy.

"Nos dió migajas", declara Chopper

"[Diddy] no nos dio un millón a cada uno, no nos dio 100.000 dólares a cada uno", dijo. "Tienes que entender que, cuando salimos, éramos un experimento para él y la MTV. [No sabía que iba a explotar".

Chopper dijo al medio de comunicación que tuvo una experiencia que le cambió la vida al formar parte del grupo, pero se sintió frustrado cuando se enteró de una parte de lo que Diddy supuestamente se benefició del esfuerzo.

Las acusaciones llegan en un momento en que Diddy se enfrenta a crecientes críticas sobre su carrera y su vida personal.

De ser llamado el padrino de la industria musical a tener ahora un estigma en torno a su nombre, es un camino difícil para Diddy. Ahora cuestionan el legado que construyó gracias a Bad Boy Records y a los numerosos artistas.

Y otros antiguos asociados, durante mucho tiempo temerosos del poder del magnate que se hizo solo, han comenzado a presentarse con acusaciones similares que parecen estar derribando la leyenda un pedestal a la vez.

Los fans y los expertos de la industria se han visto obligados a analizar las complicaciones del legado de Diddy a medida que los casos legales y los escándalos personales no dejan de acumularse.

Aunque es innegable que cambió la música y la cultura, historias como la de Chopper Young City hacen que uno se pregunte cómo llegó a la cima, según los críticos.

Da Band fue un éxito instantáneo tras formarse en el reality show de la MTV Making the Band, publicando su álbum de debut, Too Hot for TV.

El grupo alcanzó brevemente un gran éxito, pero pronto cayó en dificultades financieras y perdió a su gestor, lo que provocó su caída.