En 2015, durante la segunda temporada de 'Jane the Virgin', la serie sorprendió a sus seguidores al anunciar la participación especial de Britney Spears.

La princesa del pop interpretó una versión ficticia de sí misma en el episodio titulado "Chapter Twenty-Seven", emitido el 9 de noviembre de 2015. Para Justin Baldoni, quien daba vida a Rafael Solano, esta colaboración fue particularmente significativa, ya que había admirado a Spears desde su juventud.

En una entrevista de 2017 con Fuse, Baldoni compartió una anécdota sobre su primer encuentro con Spears en el set.

Relató que, al verla, se sintió emocionado y decidió darle un abrazo efusivo. Sin embargo, su entusiasmo pareció sorprender a la cantante, quien no esperaba una recepción tan calurosa. Baldoni recordó: "Le di un gran abrazo y creo que la asusté un poco".

A pesar de este inicio incómodo, la colaboración entre ambos en la serie transcurrió sin contratiempos.

Todo lo que ha pasado desde el 2015 para acá

Avanzando al presente, Justin Baldoni se encuentra en medio de una controversia legal con la actriz Blake Lively, su coprotagonista en la adaptación cinematográfica de 'It Ends With Us'.

Lively presentó una demanda por acoso sexual, alegando comportamientos inapropiados por parte de Baldoni durante la producción. Entre las acusaciones, Lively sostiene que Baldoni realizó comentarios sexuales no solicitados y creó un ambiente laboral hostil.

En medio de este escándalo, el bloguero Perez Hilton retomó la antigua anécdota de Baldoni con Spears, sugiriendo que podría ser indicativa de un patrón de comportamiento inapropiado hacia sus compañeras de trabajo.

Hilton insinúa que el entusiasmo desmedido de Baldoni al abrazar a Spears, que la hizo sentir incómoda, podría reflejar una tendencia a sobrepasar límites profesionales.

Ni Spears ni su equipo han emitido declaraciones públicas sobre sentirse incómodos o haber experimentado comportamientos inapropiados por parte de Baldoni durante su participación en Jane the Virgin. La anécdota compartida por Baldoni en 2017 se presentó en un contexto ligero y anecdótico, sin indicios de malestar por parte de Spears.

En cuanto a las acusaciones de Blake Lively, la situación es más compleja. Lively ha recibido el apoyo de diversas figuras de la industria, incluyendo a sus compañeras de la película 'The Sisterhood of the Traveling Pants' y a la autora Colleen Hoover. Por su parte, Baldoni ha negado las acusaciones a través de su abogado, calificándolas de infundadas y destinadas a dañar su reputación.

La controversia ha llevado a que Baldoni sea desvinculado de su agencia de talentos, WME, y ha generado un debate más amplio sobre la dinámica de poder y el comportamiento en los sets de filmación. Mientras tanto, la comunidad de Hollywood sigue de cerca el desarrollo de este caso que no parece cercano a un desenlace.