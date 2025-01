A primera vista, los hermanos Menéndez y Justin Baldoni parecen tener tan poco en común que resulta casi absurdo mencionarlos en la misma frase.

Los Menéndez, protagonistas de uno de los casos criminales más impactantes de los años 90, continúan cumpliendo cadena perpetua por el asesinato de sus padres.

Por otro lado, Baldoni, conocido por su papel en la serie 'Jane the Virgin', su creciente carrera como director, y el drama detrás de la película 'It Ends with Us' representa el lado luminoso - y escandaloso - de Hollywood.

Entonces, ¿qué los conecta? Un vínculo que no es evidente al principio, pero que resulta clave en las historias de ambos.

Bryan Freedman: el abogado de los casos mediáticos

El nexo entre estas figuras tan diferentes es Bryan Freedman, un abogado que ha construido una carrera sólida representando a clientes en casos de alto perfil.

Freedman es un veterano en la industria legal y, aunque su nombre no sea tan reconocido como los de sus clientes, su trabajo lo coloca en el centro de numerosas historias que capturan la atención pública. Desde disputas legales en el entretenimiento hasta batallas judiciales complejas, Freedman se ha ganado una reputación como un estratega implacable.

Entre los clientes más notables de Freedman se encuentran Erik y Lyle Menéndez, quienes desde su condena en 1996 han intentado, sin éxito, reabrir su caso. En 2023, un documental de Peacock titulado 'Menendez + Menudo: Boys Betrayed' volvió a poner el caso en el centro de la conversación, al presentar testimonios que reforzaban las alegaciones de abuso que los hermanos habían señalado durante su juicio.

Con Freedman ahora al frente de su representación legal, los Menéndez buscan un nuevo comienzo, confiando en su experiencia para exponer lo que consideran irregularidades en su condena.

Justin Baldoni y el trabajo de Freedman en Hollywood

Mientras tanto, en un ámbito completamente distinto, Freedman también ha desempeñado un papel fundamental en la carrera de Justin Baldoni. Aunque los detalles sobre sus acuerdos específicos son confidenciales, Freedman ha trabajado en negociaciones cruciales para Baldoni en proyectos como Clouds y otros relacionados con su productora, Wayfarer Studios. Este abogado ha sido clave en proteger los intereses del actor y director en una industria donde las disputas contractuales son casi inevitables.

Pero el rol más determinante de Freedman en los últimos días de Hollywood, ha tenido que ver con la película 'It Ends With Us'.

En diciembre de 2024, Blake Lively, coestrella de Baldoni en la película, presentó una denuncia acusándolo de acoso sexual y de orquestar una campaña de desprestigio en su contra.

En respuesta, Justin Baldoni, bajo la representación de Bryan Freedman, presentó una demanda por difamación de 250 millones de dólares contra The New York Times, alegando que el periódico publicó un artículo basado en una narrativa "no verificada y egoísta", utilizando comunicaciones "manipuladas y sacadas de contexto" y omitiendo evidencia que refutaba las acusaciones de Lively.

Freedman afirmó que The New York Times cedió ante las presiones de figuras poderosas, comprometiendo prácticas periodísticas éticas al publicar información supuestamente sesgada. El periódico, por su parte, defendió su reportaje, describiéndolo como meticuloso y responsable, basado en una revisión de miles de páginas de documentos originales.