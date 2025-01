Con la película 'Deadpool vs Wolverine' estrenada y siendo un rotundo éxito de taquilla, y a raíz de todo el drama con la cinta 'It Ends With Us', las redes sociales están ardiendo con teorías que aseguran que la película contiene insultos directos hacia Justin Baldoni.

Estas especulaciones no son gratuitas; los fans han señalado varias escenas que, según ellos, son referencias veladas y poco halagadoras al actor y director. Si bien ni el estudio ni los involucrados en la producción han confirmado estas acusaciones, la controversia está lejos de apagarse.

Las supuestas referencias

La escena que ha generado más atención es la presentación de un personaje apodado "Nicepool". Este personaje, que luce un "man bun" y hace comentarios cuestionables sobre el cuerpo de su esposa después del embarazo, ha sido interpretado por muchos como una burla directa a Baldoni, quien ha usado ese estilo de peinado en el pasado.

En un guiño que parece demasiado evidente, Nicepool se autodenomina feminista mientras hace comentarios contradictorios que han levantado más de una ceja.

Según los fans, e incluso el propio abogado de Baldoni, Bryan Freedman, este personaje es una clara referencia a Baldoni, quien en varias ocasiones ha hablado de su compromiso con el feminismo y la igualdad de género.

En las redes sociales, los usuarios no han tardado en conectar los puntos, argumentando que esta burla es un golpe bajo, especialmente considerando las tensiones públicas entre Baldoni y algunos de los nombres más destacados de Hollywood, (incluyendo a Ryan Reynolds, protagonista y creador de la película, y de paso esposo de Blake Lively).

Además de esto, dicho personaje de 'Nicepool', es asesinado frente a una tienda de flores, lo que se podría tomar como una referencia directa a la tienda del personaje de 'Lilly Bloom', interpretado por Blake Lively en 'It Ends With Us'.

El contexto detrás de las teorías

La teoría gana fuerza debido al conocido conflicto entre Baldoni y Ryan Reynolds, protagonista y productor de "Deadpool vs Wolverine".

Reynolds ha sido acusado de usar su poder en Hollywood para apoyar a su esposa, Blake Lively, en su disputa pública y legal con Baldoni. Aunque Reynolds no ha comentado directamente sobre las especulaciones, su silencio ha sido interpretado por algunos como una confirmación implícita de estas tensiones.

Los críticos también han señalado que varias líneas de diálogo en la película parecen estar diseñadas para mofarse de declaraciones hechas por Baldoni en entrevistas pasadas. Estas "coincidencias" han sido el combustible perfecto para alimentar las teorías en redes sociales.

Reacciones en redes sociales

En plataformas como Twitter y Reddit, las opiniones están divididas. Algunos usuarios consideran que las referencias, si es que son reales, son innecesarias y poco profesionales. Otros ven las posibles burlas como un ejemplo del humor irreverente característico de Deadpool. Hashtags como #Nicepool y #JusticeForJustin han estado en tendencia, con miles de usuarios debatiendo la intención detrás de las escenas en cuestión.