La película 'Emilia Pérez' generó un intenso debate después de su estreno en mayo del pasado año. Aunque recibió elogios en varias partes del mundo y ha sido aplaudida por la crítica especializada, la realidad es que los mexicanos la han rechazado y cuestionado intensamente.

Finalmente, su director, el francés Jacques Audiard, rompió el silencio sobre la polémica.

A casi un año de su lanzamiento en el Festival de Cannes, la cinta de comedia musical y criminal continúa dando de qué hablar.

A lo largo de este tiempo, 'Emilia Pérez' ha sido nominada a importantes premiaciones, entre ellas los premios del cine europeo y recientemente, los Globos de Oro. Sin embargo, esto no ha garantizado su éxito, al menos en territorio mexicano.

La citada propuesta ha sido duramente criticada por como se presentó el tema del narcotráfico y las desapariciones forzadas que impactan a la población. Muchos la han calificado como "insensible" por el tratamiento superficial que le dieron a dichas situaciones.

¿Qué mensaje mandó Jacques Audiard a México?

En respuesta a ello, Jacques se armó de valor y respondió a los malos comentarios durante una entrevista para el medio CNN en Español.

"Abordé el tema con prudencia y reflexión. Si ustedes ven la película no se enterarán de nada nuevo y hasta les parecerá que estoy sobrevolando esta cuestión, y si les parece que lo hago con demasiada ligereza, les ofrezco una disculpa", comentó.

El director francés también reconoció que realmente le alarma el tema de las desapariciones forzadas y en 'Emilia Pérez' quiso reflejar esta problemática, porque en muchas partes del mundo es una situación que no se aborda con frecuencia y menos en pantalla.

"Este drama de los desaparecidos me escandaliza. Es un drama que ustedes están viviendo desgraciadamente. Algo que me sorprende es que en Francia no se habla de esto. Tenía ganas de hablar este tema con toda la delicadez y modestia posible y, sobre todo, empatía", añadió.

Sumado a ello, aclaró que el cine no ofrece respuestas ante problemáticas, sino que plantea preguntas para que la audiencia pueda fijar posición.

"Yo lo que quisiera decirles es que ni siquiera estoy tratando de aportar respuestas. El cine no aporta respuestas. El cine solamente plantea preguntas y tal vez las preguntas que está planteando Emilia son incorrectas. Tal vez, a mí me parecieron interesantes y yo no quería ni quiero ser pretencioso", indicó.

Por último, compartió que su intención era grabar la película en México, pero encontró más facilidad financiera en Francia.

"Yo tenía toda la intención de filmar la película aquí. Toda, completa, en locaciones naturales, pero finalmente no pude. Incluso, yo pensaba que cuando no pudiera hacerlo, en locaciones naturales, lo podía hacer en los Estudios Churubusco", contó.

Protagonizada por las talentosas Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña y Selena Gómez, acompañadas de un elenco de lujo, la película se centra en un narcotraficante que busca realizar su cambio de género con la ayuda de una abogada para salir de su entorno violento.