Reconocido por su capacidad para crear éxitos que trascienden géneros y generaciones, Benny Blanco ha sido nominado en varias ocasiones a prestigiosos premios latinos como Premio Lo Nuestro y Premios Juventud, consolidando su lugar como uno de los creadores más influyentes de la música.

Este 2025 inició con buen pie para el productor musical, compositor y músico estadounidense, quien ha logrado una importante nominación en la edición número 37 de Premio Lo Nuestro que se celebrará el próximo jueves 20 de febrero en Miami.

Sus nominaciones memorables

En Premio Lo Nuestro 2020, Benny fue nominado a la categoría de Colaboración del Año por el éxito 'I Can't Get Enough', una colaboración icónica con su prometida Selena Gomez, J Balvin y Tainy.

Este tema marcó un hito al combinar ritmos latinos con pop global, mostrando la versatilidad de Benny como productor.

Un año antes, en los Premios Juventud 2019, su trabajo también fue reconocido gracias a su participación en éxitos que dominaron las listas de popularidad; para ese entonces el behind the scenes de 'I Can't Get Enough' compitió con canciones como Taki Taki' - DJ Snake Ft. Selena Gomez, Ozuna, Cardi B; 'Créeme' - Karol G, Maluma, entre otras.

En 2025, Benny regresa a las nominaciones de Premio Lo Nuestro, nuevamente en la categoría de Colaboración del Año, gracias a su reciente sencillo 'Degenere' junto a Mike Towers, donde combina elementos de reguetón y pop electrónico.

Esta canción ha sido un éxito rotundo, su melodía tiene una mezcla del clásico tema 'Tom's Diner' de Suzanne Vega, lo que la hace tan pegajosa que ha logrado posicionarse en el número uno de las listas más importantes de la industria músical.

Un talento que trasciende fronteras

Desde sus inicios en 2007, Benny ha trabajado con artistas de renombre como Britney Spears, Katy Perry, Ed Sheeran y Justin Bieber. Sin embargo, su incursión en la música latina ha sido especialmente significativa.

Canciones como 'Eastside' con Halsey y Khalid o 'Lonely' con Justin Bieber demuestran su capacidad para fusionar géneros sin perder autenticidad.

Su colaboración con Selena Gomez ha sido particularmente fructífera. Juntos han creado temas como 'Same Old Love' y 'Good For You', que no solo han sido éxitos comerciales sino también piezas que conectan emocionalmente con el público.

Ahora que están comprometidos sentimentalmente, su química artística parece estar más fuerte que nunca.

¿Habrá sorpresa en la alfombra?

Para nadie es un secreto que en las últimas galas a las que ha sido invitada Selena Gomez por su participación en la película 'Emilia Pérez', ha llegado acompañada del productor, causando sensación en cada alfombra.

¿Será que ahora que Benny es el nominado en la ceremonia latina de Premio lo Nuestro lo veremos llegar en compañía de su prometida?