El artista puertorriqueño Bad Bunny aceptó participar en el popular programa de YouTube 'Hot Ones', sin aparentemente tener conciencia de lo fuerte que es el picante que le ponen a las alitas de pollo, que los invitados van comiendo mientras les hacen una entrevista.

El Conejo Malo se sentó ante el entrevistador Sean Evans, evidentemente poco preparado, de la manera más graciosa. El artista llevaba una camisa blanca (poco recomendable para la experiencia) y un sombrero de invierno, de cuero por fuera y peludito por dentro, que le cubría las orejas. El atuendo no lo ayudó para nada.

Sorprendentemente, al final del programa, con Bad Bunny destruido: "Me pica la cara", la camisa seguía impoluta.

Bad Bunny y the Wings of Death

Desde que se metió la primera de las llamadas "alitas de la muerte" en la boca, el artista puertorriqueño sabía que estaba en problemas. "Yo debía hablar con mi doctor antes de hacer esta hostia... Se me va a jod@r el intestino", expresó preocupado.

"No es por ahora, yo me puedo comer todo esto, pero después... me preocupa mi colon", agregó.

Según medio explicó, después de filmar 'Hot Ones', en la ciudad de Nueva York, el plan era subirse a un avión y regresar a Puerto Rico y temía que "se me va a reventar el cul@". Lo que no quería era pasar el viaje en el baño con problemas.

En un momento le empezó a doler la cabeza: "Me va a dar un derrame", expresó.

Para ayudarlo le llevaron leche y hasta dos platos de helado de vainilla. "Qué buena idea, gracias", le expresó al entrevistador con los ojos iluminados, como el que deben poner los niños a los que su fundación Good Bunny les proporciona una jornada de fiestas y regalos todos los diciembres, y campamentos vacacionales gratuitos en los veranos.

Las nuevas revelaciones de Bad Bunny

Lo cierto es que Benito no necesitaba someterse a lo que fue claramente una tortura. La experiencia para Salma Hayek, por ejemplo, fue una delicia, pero su paladar caribeño no tiene —obviamente— el rango para el picante que se necesita para aguantar todo el curso de alitas que se comen en 'Hot Ones'. La premisa del programa es ir comiéndolas con diferentes picantes y aguantar hasta el final.

De sobra está decir que Bad Bunny no pudo y no es el único. Durante el programa lo incluyeron en el salón de la infamia de los que no consiguieron terminar: "La Pared de los que Casi Lo Lograron".

Sin embargo, no deja de ser un ganador. Como todo lo que ha hecho con su disco 'DEBí TIRaR MàS FOToS', Bad Bunny fue a los estudios de 'Now We Feast' por su amor a Puerto Rico.

Aunque no consiguió hablar demasiado de eso por el enchile severo, la iniciativa fue para promocionar su residencia de 30 conciertos en Puerto Rico en julio y agosto. A diferencia del resto de los artistas y como él mismo ha hecho antes, que se van de gira, él quiere que el mundo vaya a verlo a su país para que muevan la economía allá.

En la entrevista sí soltó algunas revelaciones, como que su principal recuerdo de la MET Gala del año pasado fue que "no podía respirar" con el corset que tenía debajo de su look, y que en sus luchas en la WWE pasó dolor.

Sin embargo, más allá de lo divertido de verlo enchilado y celebrar su orgullo latino, fue emotivo verlo hablar de su legado y en español, en uno de los programas de YouTube más importantes del mundo en inglés:

"Es una pregunta que siempre que la hacen suena bien profunda y uno nunca, por lo menos yo no miro las cosas de esa manera. Yo siempre he dicho que lo que quiero es que se vea que nunca cambie, que el mismo chamaquito que una vez soñó con brillar y con que lo conocieran en el mundo entero. No busco que sé yo. homenajes, ni cosas, ni que me recuerden mi legado. Mi legado es ese que fui venido siempre de Puerto Rico, de Vega Baja y que así llegué".

Aquí está el video completo: