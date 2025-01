In English

Sting canceló una importante aparición en una entrega de premios y varios conciertos, desatando la preocupación entre los fans del artista británico de 73 años.

El legendario rockero publicó un mensaje en sus cuentas de redes sociales el 21 de enero en el que anunció la decisión de suspender de una serie de conciertos debido a una "enfermedad" que ha estado padeciendo.

Uno de los eventos que se vio obligado a cancelar fue la entrega de los premios Bass Magazine en California el 23 de enero, donde iba a ser honrado con el premio a su trayectoria de logros vitalicios. Además, dijo que reprogramará conciertos en Arizona y California.

¿Qué le pasa a Sting?

"Siguiendo los consejos de su médico, debido a una enfermedad, Sting debe cancelar con sincero pesar su aparición en los Bass Magazine Awards este jueves y posponer sus conciertos de STING 3.0 en Phoenix, AZ (originalmente programado para el 24 de enero) al 1 de junio y Wheatland, CA (originalmente programado para el 26 de enero) al 28 de mayo, así como su actuación en el 20 aniversario de la Cherrytree Music Company, que ahora tendrá lugar el 29 de mayo", comenzaba el post.

"Los fans deben conservar sus entradas para los espectáculos aplazados, ya que serán respetadas en las nuevas fechas. Sting se disculpa sinceramente por cualquier inconveniente y extiende su gratitud a los fans por su comprensión", concluía.

Los eventos reprogramados del legendario cantautor llegan después de que el rockero hablara con el diario Los Angeles Times sobre cómo se mantiene físicamente.

"Nado todas las mañanas cuando puedo. Estudié yoga durante 35 años, así que todo está relacionado con eso. Hago estiramientos, hago ejercicio, camino. Estoy muy en forma físicamente, y eso me mantiene en forma mentalmente", declaró al medio.

También atribuyó su salud al control de la bebida y al hecho de no fumar.

"Me gusta un vaso o dos de vino al final de un espectáculo, o una copa de mezcal. Nunca diría que voy a dejar de beber. Nunca he fumado nada legal en mi vida, cosa que me alegra decir. Nunca he fumado tabaco. Fumé marihuana, pero ya no me interesa tanto", reveló Sting.

Dijo que mantiene su salud porque su trabajo requiere vanidad para hacerlo.

"Cincuenta por ciento de vanidad -quizá 55- y 45% de disciplina. Estoy haciendo el trabajo de una persona de 25 años", dijo.