José Emilio Fernández Levy, hijo de la fallecida actriz y cantante mexicana Mariana Levy, sospecha que está siendo víctima de brujería tras vivir diferentes sucesos que han conmocionado su día a día.

Emilio Levy, como solicitó ser llamado en el medio artístico, impactó a sus seguidores con una inesperada confesión.

Durante un encuentro con los medios de comunicación en Ciudad de México este fin de semana, el hijo de Mariana Levy confesó que podría estar siendo víctima de una brujería. ¿Por qué? Según su relato, en los últimos días ha experimentado una racha de sucesos inesperados.

El primer episodio tuvo lugar cuando un perro lo mordió y terminó en el hospital porque le transmitió unas bacterias en la sangre.

"Yo creo que en algún lugar del mundo me están haciendo brujería. Primero me muerde el perro, después que me muerde el perro me quedo atorado en el elevador del hospital, después llegó a mi casa y está cerrado con seguro, no puedo abrir y tengo que llamar a un cerrajero", comentó.

Seguidamente, el joven reconoció que suele visitar con frecuencia a una vidente para comunicarse con su mamá, quien falleció a causa de un infarto fulminante en 2005, y con su abuela, Talina Fernández, quien partió de este mundo a causa de una leucemia que padeció en 2023.

En este sentido, en una de las consultas más recientes con la pitonisa, ella afirmó que sentía vibras extrañas.

"Yo fui hace poquito con una vidente, por todo ese tema que a mí me gusta comunicarme con mi familia, como mi mamá, con mi abuela, y ellos mismos me dijeron que sentían unas vibras extrañas, sentían que algo estaba pasando. Entonces, espero que no sea cierto y solo sea mala suerte", indicó.

Al ser consultado sobre quién podría estar detrás de la hechicería, aseguró desconocer el origen.

"Yo no voy a decir nada, quien me lo esté haciendo que le pare ya porque esta semana estuvo medio rara", añadió.

Sin embargo, los reporteros comenzaron a mencionar a personas de su entorno como responsables de la brujería y entre ellas salió a relucir la cantante y actriz Ana Bárbara, con quien actualmente no mantiene ningún tipo de comunicación a pesar de la linda relación que tenían en el pasado.

Recordemos que la estrella mexicana sostuvo un romance con José María Fernández "El Pirru" y pasó a ser la figura materna de Emilio tras la muerte de Mariana. Sin embargo, todo se rompió cuando él acusó a su actual pareja, Ángel Muñoz, de maltratar a sus hermanos menores.

"Ella no me está haciendo brujería, yo no dije eso, no vayan a poner palabras en mi boca que yo no dije. Yo solo digo lo que creo y no me quiero meter en problemas", concluyó.