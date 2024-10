In English

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, supuestamente prohibió que la página de opinión de su propio diario 'The Washington Post publicara una columna apoyando al candidato presidencial que los periodistas consideran que es el mejor para el país.

El Washington Post supuestamente iba a respaldar a la vicepresidenta Harris; sin embargo, reporteros del medio informaron que el dueño de la publicación, Jeff Bezos, bloqueó el respaldo, según informó el propio diario Washington Post.

"La decisión de no publicar fue tomada por el propietario de The Post — el fundador de Amazon, Jeff Bezos," declaró The Post, de acuerdo con dos fuentes informadas sobre los eventos.

Este es el segundo caso en esta temporada electoral en el que un importante medio de noticias ha sido bloqueado por su propietario para respaldar a un candidato presidencial.

Patrick Soon-Shiong, dueño del Los Angeles Times y también multimillonario, bloqueó al periódico unos días antes para que no respaldara a Harris, lo que llevó a la jefa de la junta editorial del periódico, Mariel Garza, a renunciar, según informó el New York Times.

"Renuncio porque quiero dejar claro que no estoy de acuerdo con que permanezcamos en silencio," dijo Garza al Columbia Journalism Review. "En tiempos peligrosos, las personas honestas deben levantarse. Así es como yo me levanto."

El Washington Post y el LA Times recibieron críticas significativas de lectores y del público en general tras anunciar sus decisiones de no respaldar candidatos este año, a pesar de haberlo hecho en años anteriores.

La reacción en las redes ha sido lapidaria, con importantes personalidades como el escritor Stephen King anunciado que han cancelado su suscripción del diario. Horas después, publicaciones prestigiosas como The Boston Globe, The New Yorker, The Philadelphia Inquirer y la revista the Rolling Stone anunciaron que endosaban la candidatura de la vicepresidenta por el partido demócrata.