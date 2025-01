28 años después del estreno de 'Corazón Partío' y de una revolución internacional, el cantante español Alejandro Sanz revela a quién le dedicó uno de sus temas más exitosos.

La canción, que se estrenó en 1997 y fue el segundo sencillo de la placa discográfica 'Más', es una balada de influencias flamencas que hoy, después de casi 30 años de su lanzamiento, sigue siendo coreada por los amantes de la buena música en diferentes partes del mundo.

En su estreno, el tema se mantuvo durante 70 semanas en los primeros lugares de los listados musicales en diferentes países como España, México y Estados Unidos.

"¿Y quién me va a entregar sus emociones?, ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone?, ¿Quién me tapará esta noche si hace frío?, ¿Quién me va a curar el corazón partío?", reza parte de la canción que desde su lanzamiento el público asumió que era una canción que nació tras una separación.

'Corazón Partío' verbaliza sentimientos de desamor y las clásicas preguntas al enfrentar la soledad, pero no es un tema dedicado a ninguna ex de Sanz, él mismo lo contó.

No es una canción dedicada al desamor

En una reciente entrevista con Pablo Motos para 'El Hormiguero', el afamado artista confesó que su icónico tema no es una canción de amor y reveló para quien fue dedicado.

"Yo la escribí y había una persona en la compañía de discos que estaba muy empañada en que no sonara a flamenco, o que no tuviera un aire a flamenco. De hecho, me invitó a clases de dicción para que no se me notara el acento y entonces cuando me dijo eso, mi reacción fue hacer 'Corazón Partío', entonces por eso te digo que todas las canciones son dedicadas", reveló el artista, asumiendo de alguna manera que el tema fue dedicado a una persona que no creyó en su proyecto.

Seguidamente, contó que la persona insistió en dañar su tema, pero él por suerte no lo permitió.

"De hecho, yo en la grabación notaba que algo iba mal y me di cuenta de que era porque por detrás estaban manipulando un poco al productor para que no pareciera flamenco la canción, pero yo paré y se terminó haciendo", añadió.

Por último, dejó saber que está orgulloso de sus raíces y del éxito que ha alcanzado su canción más importante.

"Tenía sentido que la cantara yo cuando estaban diciendo que no podía decir que me gustaba el flamenco y que tenía que adaptarme a esa decisión. Yo me siento muy orgulloso del flamenco y de donde soy", concluyó.

Vale acotar que 'Corazón Partío' fue versionada por varios artistas como Manny Manuel, Julio Iglesias, Maria Joao, Lola Índigo, Aitana y Sebastián Yatra.

Sanz también volvió a grabar el tema en 2007 junto a la intérprete brasileña Ivete Sangalo.