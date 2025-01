In English

Rossella Rago, ex actriz de Gossip Girl y actual presentadora de Cooking with Nonna, habla en contra de Blake Lively, afirmando que era "horrible" trabajar con ella.

Rago acusó a Lively de comportamiento irrespetuoso en el set, incluyendo eructos y gases entre tomas.

Eructos y pedos incluidos

"Eructaba y se tiraba pedos en mitad del set, y actuaba como si tuviéramos suerte de oler sus pedos", afirmó en un vídeo de TikTok publicado el domingo 26 de enero.

"Blake Lively es horrenda, siento reventarles la burbuja, pero es horrenda", alegaba, pero asegura que "en realidad no era culpa suya porque es un bebé nepo".

También afirmó que Lively le hablaba con desprecio a los extras a través de intermediarios, y que rara vez interactuaba con ellos directamente "porque eso estaba por debajo de ella."

"Era muy desagradable trabajar con ella", añadió la chef. No sé de qué otra manera decirlo".

Rago, que trabajó en Gossip Girl 'intermitentemente' durante seis temporadas, añadió que la actitud de Lively empeoró después de sus relaciones de alto perfil con Leonardo DiCaprio y Ryan Reynolds. Alegó que Lively actuaba con cierto derecho, señalando: "Ella no soportaba que no le gustara a alguien".

Las declaraciones de Rago siguen a la reciente demanda de Lively contra su coprotagonista y director de It Ends With Us, Justin Baldoni. Lively acusó a Baldoni de acoso sexual y de crear un ambiente de trabajo tóxico, algo que él niega rotundamente. En respuesta, el equipo legal de Baldoni ha publicado imágenes inéditas de la pareja en el set, alegando que el vídeo contradice las acusaciones de Lively. Baldoni también acusó a Lively de intentar arruinar su reputación y su carrera.

A mediados de enero, Baldoni presentó una demanda de 400 millones de dólares contra Lively, su esposo Ryan Reynolds, su publicista Leslie Sloane y Vision PR, Inc. alegando una serie de reclamaciones relacionadas con la película It Ends With Us.

Presentada en el Distrito Sur de Nueva York el 16 de enero, la demanda acusa a Lively y a sus socios de difamación, extorsión civil, violación de la buena fe, invasión de la intimidad e interferencia en las relaciones contractuales y económicas.

En la demanda se alega que Lively, de 37 años, tomó medidas para hacerse con el control de la producción de la película difundiendo información perjudicial y manipulada sobre Baldoni y su equipo. El abogado de Baldoni, Bryan Freedman, emitió un comunicado describiendo el caso como basado en "pruebas abrumadoras" y acusando al equipo de Lively de "información atrevidamente editada, sin fundamento, nueva y manipulada."