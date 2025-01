A este punto, todo Hollywood y el mundo saben que Blake Lively y Ryan Reynolds no son precisamente amigos de Justin Baldoni, especialmente tras el drama detrás de cámaras y las demandas mutuas surgidas durante la filmación de la película "It Ends With Us".

Ahora, ha salido a la luz un proyecto en el que Baldoni colabora con Scarlett Johansson, exesposa de Reynolds, lo que ha llevado a las redes a especular que esta alianza podría haber sido el detonante del distanciamiento y las disputas legales entre las partes involucradas.

Este es el proyecto que une a Scarlett Johansson y Justin Baldoni

Scarlett Johansson, reconocida por su destacada carrera actoral, se encuentra en la etapa de posproducción de su debut como directora con la película "Eleanor the Great". Este proyecto cuenta con la producción de Justin Baldoni, conocido por su trabajo en "Jane the Virgin" y por dirigir "It Ends With Us".

La trama de "Eleanor the Great" sigue a Eleanor Morgenstein, una mujer de 90 años interpretada por June Squibb, quien, tras la muerte de su mejor amiga, decide mudarse a Nueva York para reconstruir su vida.

El elenco también incluye a Chiwetel Ejiofor, Jessica Hecht y Erin Kellyman. La película ha sido cofinanciada por Wayfarer Studios, Content Engineers, Pinky Promise y MacPac, con TriStar Pictures y Sony Pictures Classics encargados de su distribución.

La historia entre Scarlett Johansson y Ryan Reynolds

La relación entre Johansson y Reynolds es bien conocida en Hollywood. Ambos se casaron en 2008 y anunciaron su separación en diciembre de 2010, finalizando su divorcio en julio de 2011.

Poco después, Reynolds comenzó a salir con Blake Lively, a quien conoció durante el rodaje de "Green Lantern" en 2010. La pareja se casó en septiembre de 2012 y ha formado una familia sólida con cuatro hijos.

"It Ends With Us": Finalmente explotó la bomba

La disputa entre Lively y Baldoni durante la filmación de "It Ends With Us", dirigida por Baldoni y protagonizada por Lively, dejó de ser un rumor y se convirtió en una realidad bastante turbia.

Lively acusó a Baldoni de acoso sexual y represalias, lo que llevó a una confrontación en la que Ryan Reynolds defendió a su esposa. Baldoni negó las acusaciones y presentó contrademandas millonarias, alegando, entre otras cosas, difamación y extorsión por parte de Lively y Reynolds.

La colaboración de Baldoni en el proyecto de Johansson ha llevado a especulaciones sobre si esta asociación podría haber intensificado las tensiones con Lively y Reynolds, considerando el historial entre Johansson y Reynolds, así como los recientes conflictos entre Lively y Baldoni.