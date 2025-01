In English

En un nuevo vídeo promocional de Savage X Fenty, Rihanna comparte su opinión sobre las canciones de amor y revela que no son de su agrado.

En el vídeo, Rihanna responde a una serie de preguntas del tipo "esto o aquello", como "Galentine's o Valentine's" y "escapada o quedarse en casa". Sobre esta última, bromeó diciendo que quedarse en casa podría considerarse como una escapada en sí misma.

Te puede interesar: A$AP Rocky podría enfrentarse a 24 años de cárcel tras rechazar un acuerdo en el caso del tiroteo

La conversación dio un giro hacia el tema del romance cuando se le pidió a Rihanna que eligiera entre una "canción de amor" o una "carta de amor". Su reacción fue reveladora: un "ugh' seguido de una firme opinión.

"Por favor, nunca me hagas una canción de amor", dijo sin rodeos la madre de dos hijos. "Eso es cursi. Créeme. Lo he visto".

Como era de esperar, los fans y los medios de comunicación se apresuraron a establecer conexiones entre la declaración de Rihanna y los titulares anteriores que involucraban a Drake.

A lo largo de los años, los dos artistas han estado ligados a través de letras y especulaciones, incluyendo la canción de Drake de 2023 'Fear of Heights'.

Una persona escribió en la sección de comentarios: "Eso fue definitivamente más para Drizzy que para Breezy", mientras que un segundo escribió: "Eso tiene que ser para Aubrey porque canción de amor cursi y Christopher no van de la mano".

Te puede interesar: Chris Brown presenta demanda y exige 500 millones de dólares por acusaciones falsas en un documental

"Drake catch a stray through everybody" (Drake atrapa perros callejeros a través de todo el mundo), bromeó un seguidor de Shade Room. "Ella está hablando de Drake", especuló otro, mientras que otro seguidor escribió: "GIRL RIHSIDUALS THE BEST SONG EVER IDC", en referencia a la canción "Residuals" de Chris Brown de 2024 y al vídeo musical que los fans sospechan que se trata de ella.

Irónicamente, Rihanna no es ajena a la interpretación de canciones de amor. Su catálogo cuenta con éxitos como 'We Found Love' de Talk That Talk y la conmovedora balada 'Love on the Brain' de su álbum Anti.

Ayer, 28 de enero, se cumplió el noveno aniversario de Anti, que sigue siendo su álbum de estudio más reciente. Los fans llevan mucho tiempo esperando noticias de una continuación, aunque la cantante aún no ha confirmado ningún detalle. Por no mencionar que tiene una canción titulada 'Loveeeeeee Song' en la que participa Future.

Rihanna celebró el noveno aniversario de Anti en X.

Otras noticias de Rihanna indican que la cantante de 'Umbrella' está sopesando la posibilidad de mostrar su apoyo a su pareja, A$AP Rocky, apareciendo en la corte mientras su juicio penal continúa en Los Ángeles, según un nuevo informe.

Rocky, cuyo verdadero nombre es Rakim Mayers, se enfrenta a dos cargos de delito grave de asalto con un arma de fuego semiautomática derivada de un presunto tiroteo en 2021 que involucró a su ex amigo Terell Ephron.

Fuentes dijeron a TMZ que Rihanna evidentemente está 'considerando' la posibilidad de asistir a los procedimientos judiciales hoy jueves 29 de enero.