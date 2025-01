Los años 90 fueron una década de transformación y consolidación en la industria musical. Los Premios Grammy, como máximo reconocimiento de la música, jugaron un papel crucial en catapultar las carreras de numerosos artistas que hoy consideramos leyendas.

Este prestigioso galardón, que se entrega nuevamente el domingo en la edición de 2025, impulsó a varios músicos hacia el estrellato durante esa época, incluidos íconos latinos como Ricky Martin, quien luego pasó a liderar el llamado 'boom latino'.

1991 - Mariah Carey

En 1991, durante la 33.ª edición de los Premios Grammy, una joven Mariah Carey se alzó con el galardón a Mejor Nueva Artista. Su álbum debut homónimo, lanzado en 1990, presentó éxitos como 'Vision of Love' y 'Love Takes Time', que rápidamente escalaron en las listas de popularidad. Este reconocimiento no solo validó su talento vocal excepcional, sino que también la posicionó como una de las voces más prominentes de la década. A partir de entonces, Carey continuó cosechando éxitos y se consolidó como una de las artistas más vendidas de todos los tiempos.

1992 - Natalie Cole

En la 34.ª edición de los Grammy, Natalie Cole se llevó el premio al Álbum del Año por 'Unforgettable... with Love', un tributo a su padre, Nat King Cole. Este álbum, que incluía el emblemático dúo virtual 'Unforgettable', revitalizó su carrera y la consolidó como una de las grandes voces de su generación.

1993 - Eric Clapton

Eric Clapton arrasó en la 35.ª edición de los Grammy con su emotiva balada 'Tears in Heaven', escrita tras la trágica pérdida de su hijo. La canción le valió el premio a la Grabación del Año, mientras que su álbum' Unplugged' se llevó el Álbum del Año, mostrando su versatilidad y profundidad artística.

1994 - Whitney Houston

La banda sonora de 'The Bodyguard', protagonizada por Whitney Houston, ganó el Álbum del Año en la 36.ª edición de los Grammy. El sencillo principal, 'I Will Always Love You', se convirtió en uno de los más vendidos de todos los tiempos, consolidando a Houston como una superestrella global.

1995 - Sheryl Crow

Sheryl Crow se llevó el premio a la Grabación del Año en la 37.ª edición de los Grammy por su éxito 'All I Wanna Do'. Este reconocimiento impulsó su carrera y la estableció como una de las principales cantautoras de la década.

1996 - Alanis Morissette

En 1996, Alanis Morissette sorprendió al mundo con su álbum 'Jagged Little Pil'l, que le valió el Grammy al Álbum del Año. Con temas emblemáticos como 'You Oughta Know' y 'Ironic', Morissette capturó las emociones y desafíos de una generación. Este reconocimiento no solo impulsó su carrera, sino que también abrió camino para que otras artistas femeninas expresaran sus experiencias con autenticidad y fuerza.

1997 - Celine Dion

En la 39.ª edición de los Grammy, Celine Dion ganó el Álbum del Año por Falling into You. Este trabajo, que incluía éxitos como 'Because You Loved Me' y 'It's All Coming Back to Me Now', consolidó su estatus como una de las vocalistas más destacadas de su tiempo.

1998 - Bob Dylan

Bob Dylan se llevó el Álbum del Año en la 40.ª edición de los Grammy por 'Time Out of Mind'. Este álbum marcó un regreso triunfal para Dylan, reafirmando su influencia y relevancia en la música contemporánea.

La locura de 1999

Santana: Un resurgimiento supernatural

Aunque Carlos Santana ya era una figura establecida, su álbum 'Supernatural 'de 1999 marcó un renacimiento en su carrera. En la 42.ª edición de los Grammy, Santana arrasó con nueve premios, incluyendo Álbum del Año y Grabación del Año por 'Smooth'. Estas colaboraciones intergeneracionales presentaron su música a una nueva audiencia y reafirmaron su relevancia en la industria.

Shania Twain: Cruzando fronteras

En 1999, Shania Twain llevó el country al mainstream con su álbum 'Come On Over'. Aunque no ganó el Álbum del Año, su nominación y el éxito comercial del disco, con temas como 'You're Still the One' y 'Man! I Feel Like a Woman!' demostró su capacidad para atraer a audiencias más allá del género country. Este reconocimiento en los Grammy amplificó su alcance y consolidó su estatus como una superestrella global.

Ricky Martin: La explosión del pop latino

En 1999, Ricky Martin marcó un momento clave para la música latina en los Grammy. Su interpretación de 'La Copa de la Vida' durante la 41.ª edición de los premios no solo cautivó al público global, sino que también consolidó la música latina como una fuerza en el mercado internacional. Este espectacular debut en los Grammy abrió las puertas a su éxito en el mundo anglo con el lanzamiento de su álbum homónimo en inglés, que incluía el icónico sencillo 'Livin' la Vida Loca'. Ricky Martin no solo se convirtió en un embajador del pop latino, sino que también allanó el camino para artistas latinos que buscaban conquistar la escena global.